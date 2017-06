La defensa de Peñalosa apenas comienza, dice su abogado

En 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el abogado de la defensa del alcalde Enrique Peñalosa ante el proceso de revocatoria a su mandato, Humberto Sierra Porto, aseguró que pedirán la verificación exhaustiva de las firmas presentadas.

“Luego de hacer un muestreo de las 700.000 firmas, hay 230.000 que son inválidas, es decir, un porcentaje altísimo. Nuestra defensa va a verificar si las firmas son válidas o no y si las cuentas utilizadas para recoger las firmas estuvieron bien realizadas”, resaltó el abogado.

Y añadió que si bien defenderá al alcalde, aceptan la legitimidad de la revocatoria y creen que si se hace en el marco de la ley, los bogotanos tienen todo el derecho de decidir. “Nosotros tenemos una gran convicción y es que el alcalde Enrique Peñalosa fue clave en la transformación de la ciudad y creemos que debe tener la oportunidad para cumplir las promesas realizadas y le deben permitir terminar el mandato, pero entendemos que es absolutamente válido y creemos que si se ha hecho en el marco de la ley la ciudadanía podrá decidir.

Finalmente, Sierra dijo que el proceso de revocatoria debe ser porque el alcalde haya incumplido el plan de Gobierno que ganó las elecciones y cree que en este caso, eso no ha sucedido y señaló que todavía no se puede asumir que ya todo está listo para la revocatoria. “El trámite es de una situación compleja porque se genera un sentimiento en la ciudadanía de que ya todo está hecho y esto hasta ahora comienza. A día de hoy, no sabemos cuáles son las cuentas, pero empezamos a defendernos”, concluyó.