Gobierno defiende decisión de objetar leyes como la que reduce aportes de pensionados

En 6AM, Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Gobierno objetará el proyecto de ley que buscaba reducir los aportes de los pensionados a la Salud, porque en este momento no hay los recursos suficientes.

“En ese caso hay un vicio protuberante de forma y esa va a ser una de las razones de objeción que presentó ayer el ministro de Hacienda y aclaró las preocupaciones fiscales para garantizar ese tipo de situaciones. Si eso no está garantizado fiscalmente, eso sería un saludo a la bandera y este gobierno se ha caracterizado por ser responsable desde el punto de vista fiscal”, dijo Rivera.

Y añadió que si el Congreso no acepta las objeciones, la Corte Constitucional será la encargada de dirimir la controversia. “El señor ministro de Hacienda advirtió a la Comisión que estaba tramitando estas iniciativas sobre la inconveniencia de tramitar ese proyecto de ley. Para nosotros es muy desafortunado tener que objetar proyectos de esta naturaleza. Pero esas motivaciones no se podrán satisfacer por razones económicas que el país conoce. El Gobierno objetará y si el Congreso no aprueba estas objeciones, será la Corte Constitucional la que dirima esta controversia”.

Finalmente, Rivera afirmó que el Gobierno sí cuenta con las mayorías en los partidos para finiquitar lo que tiene que ver con el Acuerdo de Paz, como los temas referentes a la JEP. “Nosotros tenemos plena confianza de que el Congreso de la República no será inferior al reto de terminar todo lo referente a la implementación de paz. Vamos a tramitar un solo proyecto y ojalá en el mes de septiembre tener listo todo para que empiece a funcionar la JEP, concluyó.