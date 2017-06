Declaran juicio nulo en el caso de acusaciones de abuso sexual de Bill Cosby

El juez declaró juicio nulo sobre el caso de acoso sexual abierto contra el cómico BillCosby, después de que el jurado haya sido incapaz de llegar a un acuerdo tras seis días de deliberaciones.



Como consecuencia, Cosby, quien se presentó como no culpable, sale en libertad.



No obstante, la fiscalía del condado de Montgomery, en Norristown, a las afueras de Pensilvania, informó que buscaría abrir un nuevo juicio.



El jurado, formado por siete hombres y cinco mujeres, ha estado deliberando desde el lunes tras los alegatos finales, incluyendo las admisiones de Cosby de hace diez años de que tocó a la principal demandante, Andrea Constand, después de darle pastillas.



Durante la semana, el jurado había reconocido que se encontraba bloqueado y era incapaz de alcanzar un veredicto unánime.



Cosby, de 79 años y quien está casi ciego, se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio, que comenzó la semana pasada, aunque la Fiscalía ha usado contra él un testimonio que prestó en 2005 ante la Policía y en el que reconoció que uso unos sedantes para dormir a las mujeres y poder acostarse con ellas.



Las denuncias de abusos que pesaban sobre Cosby se remontan a la década de 1960 y son demasiado antiguas para ser objeto de persecución penal, por lo que los fiscales creen que el caso de Constand podía ser crucial para probar las agresiones sexuales que supuestamente sufrieron decenas de mujeres durante años.



Constand denunció a Cosby en 2005, pero el actor alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Pensilvania para indemnizar a la mujer por la vía civil y evitar un proceso criminal contra él.



No obstante, las denuncias públicas de decenas de mujeres y la desclasificación del testimonio que prestó el actor en 2005 permitió reabrir el caso.



Cada uno de los cargos que pesan en su contra acarreaban una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de 25.000 dólares.