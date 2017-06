Armani y Macnelly no están a la venta: presidente de Atlético Nacional

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el presidente del Club Atlético Nacional, Andrés Botero, aseguró que están en intercambio y venta de algunos jugadores, pero el arquero Franco Armani y el jugador Macnelly Torres no estarán en venta.

“Armani y Macnelly son personas que necesita el club. No queremos que ninguno de los dos se retire. Hubo un momento en el que se dieron ciertas fricciones, pero han seguido muy unidos. Por lo que me he dado cuenta tengo buena aceptación con los jugadores y he sido bien recibido con ellos”, dijo el dirigente deportivo.

Y añadió que sobre la negociación para nuevo técnico, hoy tendrán una reunión con Reinaldo Rueda. “Demostramos el nivel que tiene Nacional. Ahora sigue la nueva liga. Hoy tenemos una reunión con Reinaldo. Él desde hace días ha mostrado su deseo de retirarse del club. Él todavía no está bien de salud, le molesta bastante su cadera y lo sé porque yo también pasé por la misma operación”, dijo Botero.

Finalmente, señaló que pronto se definirá quien será el nuevo al mando. “Hemos hablado con bastantes personas, tenemos algo bien adelantado y yo creo que decidiremos qué decisión se toma. Luego de medio día citaremos la rueda de prensa ahí aclaremos toda la situación del cuerpo técnico. Hemos hablado con bastantes personas. Mañana daremos más explicaciones”, concluyó.