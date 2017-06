Mi madre salió caminando por instinto pero no recuerda mucho: testigo de atentado en el Andino

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el hijo de dos de las personas que resultaron afectadas y sufrieron heridas como consecuencia de la explosiónen el centro comercial Andino, aseguró que pensaron todo, menos que se tratase de un atentado. “Ambos ahora mismo tienen una afectación en el oído y dolores de cabeza. Es horrible. Mi novia y yo estábamos en un local, en una óptica muy cerca. Pensamos que se había caído una vaya, una puerta, el ascensor o algo. Nunca pensamos que fuera una bomba”.

Su madre es Aura María García de 61 años. Ella estaba en el baño justo en el momento de la detonación. Rodolfo contó lo que su madre recuerda. “El ente investigador se acercó a todos. Ella recuerda que había una mujer delante de ella y otra mujer que escuchaba que hablaba en francés. Eso fue lo que ella vio en esos últimos instantes previos a la detonación, no recuerda nada más”, dijo.

Y añadió que su madre pudo salir por un instinto de supervivencia. Cuando ella iba saliendo del baño, Rodolfo estaba entrando desesperado para buscarla, pero por el humo no se encontraron en el camino. “Entro y todo está lleno de polvo, de vidrios, las baldosas. El baño de mujeres era un hueco horrible en donde todo había desaparecido. Yo no pude encontrar a mi madre y allí había una situación tremenda con dos mujeres que estaban heridas”.

Finalmente, Velásquez resaltó que rechaza el aprovechamiento político del hecho por parte de algunos sectores. “Fueron personas enfermas. Es horrible el sentimiento, nosotros no pensamos en quien lo hizo, ni de qué manera lo hizo, ni sus motivaciones. No cabe en la cabeza pensar que fue en un baño de mujeres. Esto no puede seguir ocurriendo en nuestro país”, concluyó.