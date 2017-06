Mi Banda Sonora con María Clara Gracia

MI BANDA SONORA MARIA CLARA GRACIA

Oh sole mio-Topo Gigio

Together Forever-Rick Astley

Night Fever-Bee Gees

El patacón pisao-Juan Carlos Coronel

Karma Chameleon-Boy George & Culture Club

Take on me-A ha

Himno de Millonarios

Un montón de estrellas-Polo Montañez

Traicionera-Sebastián Yatra

All out of love-Air Supply

Da do run run-Sean Cassidy

Eres todo para mí-Miguel Bosé

Este ritmo se baila así-Chayanne

El baile de los que sobran-Los Prisioneros

Hay que sacar el diablo-Beatriz y Gerardo Arellano

El cuarto de Tula-Buena Vista Social Club

La casita-Pacheco

La bilirrubina-Juan Luis Guerra