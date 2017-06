Gustavo Citera: “El diagnóstico de la Artritis Reumatoide no debe tardar”

¿Qué es la artritis reumatoide?

La Artritis Reumatoide es una enfermedad predominantemente articular pero también sistémica, es decir que no solo afecta las articulaciones sino también puede afectar otros órganos del cuerpo como el pulmón, el cerebro y el corazón.

¿A qué tipo de la población afecta principalmente?

Es más frecuente en mujeres que en hombres y afecta principalmente aquellas que están en la etapa más productiva de su vida, entre los 30 y 40 años.

¿Cuál es la incidencia en países como Colombia?

En Colombia hay algunos estudios de prevalencia de artritis que es semejante a la que hay en Argentina, y en general a nivel mundial, que es alrededor del 1% de la población.

¿Cuáles son los síntomas clave para identificar esta enfermedad?

La enfermedad comienza en la mayoría de los casos con inflamación en las pequeñas articulaciones. En las manos por ejemplo, se genera rigidez o entumecimiento en las mañanas, es decir, la gente se levanta con cierta dificultad para cerrar las manos. Sin embargo, puede afectar cualquier otra articulación u órgano.

¿Existen factores hereditarios o externos que influyan en el desarrollo AR?

Sí, hay factores genéticos asociados, hay estudios Colombianos como el del Dr. Juan Manuel Anaya. También tenemos estudios en Argentina, que hablan de un gen en particular que se llama HLA-DR4 y que está asociado a una mayor disposición para tener Artritis Reumatoide aunque no necesariamente porque la mamá la tenga, el hijo va a ser diagnosticado. Sin embargo, si existe herencia familiar de AR tienen hasta un 20% más de riesgo de poder tenerla.

¿Cuánto tiempo puede tardar un paciente en tener un diagnóstico acertado y acceder a un tratamiento? Cuándo se diagnostica temprano, ¿se puede frenar la enfermedad?

No debería tardar nada, lo más importante es que si una persona tiene los síntomas anteriormente mencionados, rápidamente consulte al médico para determinar ya sea a través de un examen físico o con unas pruebas de laboratorio, poder diagnosticarla tempranamente, lo que aumenta las posibilidades de que el paciente pueda llegar a lo que nosotros llamamos: Remisión de la enfermedad, es decir, que la enfermedad desaparezca. La artritis no se cura, no sabemos curarla en el sentido estricto de la palabra, pero sí la podemos controlar perfectamente bien.

¿Cuáles son los avances más relevantes para el tratamiento de la enfermedad?

El avance más relevante es un concepto que hoy tenemos los reumatólogos, y que llamamos tratamiento hacia el blanco o tratamiento hacia el objetivo Treat to target; es decir, diagnosticar tempranamente la enfermedad e iniciar oportunamente el tratamiento con los medicamentos modificadores de la enfermedad; en caso de que el paciente no responda a ese tipo de terapias, por fortuna se han desarrollado en las últimas décadas otras alternativas terapéuticas que también permiten controlar la enfermedad.

¿Por qué es importante atender integralmente a un paciente con AR?

Es sumamente importante porque el paciente con AR puede tener otras enfermedades asociadas, como enfermedades cardiovasculares o pulmonares. El tratamiento integral implica que los pacientes reciban atención multidisciplinaria.

¿Cuáles son las recomendaciones médicas para pacientes con artritis?

Si un paciente tiene artritis lo primero es consultar al médico, cumplir con el tratamiento, con un plan de ejercicios adecuado que le permita mantener la buena movilidad, el descanso correspondiente y de esta manera se asegurará una mejor calidad de vida.

Dr. Gustavo Citera

-Egresado de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Buenos Aires

-Jefe de la Sección Reumatología, Instituto de Rehabilitación Psicofísica.

-Director de la Carrera de Especialistas en Reumatología, Unidad IREP, Facultad de medicina, Universidad de Buenos Aires.

-Coordinador de CONAART (Consorcio Argentino de Artritis Temprana)

-Ex-Presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología

