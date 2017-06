[Video] ¡En Dos y Punto celebramos el Día del Padre como Dios manda!

Este viernes 16 de junio celebramos en ‘Dos y Punto’ el Día del Padre como debe ser. Nos acompañaron los papás de Dos y Punto Alejandro Rivas, Guillermo Pineda y Luis Javier Cruz. Además, nos acompañaron Miguel Montoya y Hernando Ortiz, estos dos papás tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el programa en vivo gracias a sus hijos, pues ellos enviaron unas lindas historias sobre sus padres que nos conmovieron.

Aquí las historias:

Primera

“Miguel Ángel Montoya Rojas oriundo de Panqueba, Boyacá; es mi papá. Este es el preámbulo de un sinfín de historias que desatan el como un padre crío (y aún sigue en esas) a una "millennials" (yo- la hija única) solo. Del como un hombre dejo al lado su ego, y se le midió a aprender a peinar, a hacer trenzas, a aprender a combinar colores, jugar con barbies, enseñó a montar patines y hasta manejar carro. Se aguantó los pretendientes y las consiguientes tusas, fue conejillo de indias en peinados y manicure, sin saber de toallas higiénicas se le midió a explicar y tratar de calmar aquel día en el que se desarrolla una mujer. Enseño a cocinar, a sumar/dividir/restar, se trasnocho con las maquetas del colegio y más que nada, me guío a que antes de ser una princesa a ser una guerrera; independiente, inteligente, emprendedora y carismática que no se le olvida de dónde viene ni para dónde va. Él es mi papá, no me puedo decidir entre tantas historias donde comienza "un día mi papá y yo..." por eso les cuento un pedacito de lo que es el para mí". Catalina Montoya Moreno.

Segunda

“Cuando éramos adolescentes, mi papá, con el fin de conocernos más y saber de muchos temas, inclusive íntimos, se ingenió una ENTREVISTA ESCRITA, la cual contenía todos los temas del momento: nuestro comportamiento, amigos, colegios, deportes, gustos, etc, etc. Y nos la hizo llegar a través del correo como si fuera un pedido de la entidad (Banco de la República, Neiva), para la cual él trabajaba. La entrevista decía varias cosas en la introducción, inclusive que era secreta, y no podíamos compartir las respuestas entre nosotros los dos hermanos. Al responderla debíamos empacarla en un sobre sellado y enviarla a la sucursal del Banco, de donde la enviarían supuestamente al Banco en Bogotá.

Después de varios años supimos, porque mi papá nos contó, que había sido una idea de él y no del Banco. Inclusive hicimos consultas con otros muchachos que estudiaban en el mismo colegio, hijos de compañeros de mi papá, quienes manifestaron que a ellos no les había llegado esa entrevista, por lo cual le preguntamos a nuestro papá, y él nos dijo que debía de ser porque él era directivo de la oficina, y necesitaban hacerle seguimiento a sus hijos, por quienes el Banco pagaba un auxilio.

Mi papá, en muchas reuniones comenta esta anécdota, para lo cual los escuchas lo aplauden”. Diego Andrés y María Angélica Buendía

Los papás pasaron un gran día pues los sedujimos con un trío en la que interpretaron canciones dedicadas a los “viejos” y gracias a O’boticário Kit de perfumería, Conair: Conair i-Stubble® es el recortador por excelencia! Y Glenfiddich: presenta su nuevo empaque para esta temporada de padres, con su referencia de 12 años. Este whisky single malt es el más premiado del mundo, nuestros papás se fueron muy felices y con muchos regalos.