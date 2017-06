Listografía: el top 25 de los villanos más recordados

¿Qué sería de las historias sin los villanos? La historia del cine ha probado que la gente es perfectamente capaz de aficionarse a cualquiera de los malos más malos (no estamos hablando de política, pero también), simplemente por el carisma y la complejidad de un buen personaje.

Los hay que son malvados por naturaleza, rencor o envidia. Hay unos que en realidad no piensan, porque hacen parte de un sistema que tiene una orden que hacer cumplir. Otros son simplemente depredadores y algunos son tiranos despiadados que buscan refundar el mundo a su imagen y semejanza.

Me decidí a hacer una listografía de los villanos favoritos de todos pero, por supuesto, estoy dando prelación a mis propias opiniones. Como son tantas las categorías de villanía, tantos los malos y malvados que se pueden encontrar, hice una lista de 25. Quise acotar, y reducir la categoría a solamente ciencia ficción y fantasía, pero parecía más complicado reducir las posibilidades y explicarle a todo el mundo, de manera que he decidido dejar así.

A continuación, mi top 25 de villanos, a ver qué les parece.

25. Alex Forrest

Película: Fatal Attraction (Atracción fatal)

Interpretada por: Glenn Close

Está en esta lista por: lo que representa. Se trata de una mujer obsesiva que, “por amor”, comete todo tipo de agresiones y violencias contra su marido, que le fue infiel, o no. Excelente interpretación, además de mostrar una cara del amor que a menudo encarnan los hombres, pero en este caso, como todo lo que hacen las mujeres, queda mejor hecho.

24. Keyser Söze

Película: The Usual Suspects (Los sospechosos de siempre).

Interpretado por: Kevin Spacey

Está en esta lista por: su invisibilidad. Durante toda la película “Los sospechosos de siempre” (1995), vemos el influjo maligno de un traficante de drogas de ascendencia turca, Keyser Söze, sin llegar a verlo. Durante toda la película se encarga de hacernos creer que no está ahí y al final simplemente comprobamos que Kevin Spacey es uno de los mejores villanos de todos los tiempos, en donde lo pongan. No en vano lo llamaron para hacer a Frank Underwood.

23. Agente Smith Película: The Matrix (La matriz).

Interpretado por: Hugo Weaving

Está en esta lista por: la naturaleza maligna del sistema. El Agente Smith es la encarnación del Sistema que ha creado la Matriz, para mantenernos cautivos. Es una máquina (o la representación física del alma de una máquina), y por lo tanto no duda a la hora de hacer cumplir el deber. Se viste como un agente del FBI, y tiene el poder de multiplicarse. Solamente puede ser vencido por el empeño y la fe de quienes creen que es posible derrotar a la Matriz y luchas por la libertad. Como un enemigo de la libertad, es un villano poderoso que, además, fue interpretado magistralmente por Weaving.

22. La Nada (Gmork)

Película: The Neverending Story (La historia sin fin)

Interpretado por: Alan Oppenheimer (voz) y un animatronic

Está en esta lista por: lo que representa. Tal vez sea una selección subjetiva, porque nuestra generación fue a la vez educada, inspirada y traumatizada por la película alemana en inglés “La historia sin fin”, basada en el libro de Michael Ende. Gmork, como voz y sirviente de la nada, que no tiene forma y simplemente es la fuerza que destruye el mundo de Fantasía, ha sido enviado a matar a Atreyu, el niño héroe de la historia. Antes de lanzarse en una escena sin combate alguno (es como un peluche de alta tecnología, honestamente), tiene una conversación con Atreyu en la que explica cómo funciona La Nada, y qué propósitos sirve. Al final, dice “la gente ha empezado a perder sus esperanzas, y la gente sin esperanzas es fácil de controlar”. Gracias a Gmork entendí desde muy chiquito qué es la depresión, pero además ¿No les parece que esa frase retrata perfectamente el mundo en el que vivimos? Ya no hacen villanos así.

21. Ozymandias

Película: Watchmen

Interpretado por: Matthew Goode

Está en esta lista por: su argumento inapelable. El genio de Alan Moore dio vida en la novela gráfica a Adrian Veidt, un superhéroe retirado, que vuelve a su oficio en el personaje de Ozymandias, para convertirse en un destructor de la humanidad. Es el hombre más inteligente del mundo, y se ha dado cuenta de que nada, salvo la absoluta catástrofe, puede salvar a la naturaleza humana. Lo tiene todo fríamente calculado, y probablemente tenga razón, pero nadie que tenga en su ser una pizca de empatía podría estar de acuerdo con él. Es implacable, pero la historia que lo rodea, escrita por Alan Moore y adaptada al cine por Zack Snyder, David Hayter y Alex Tse (muy a despecho de Moore, que odia que le adapten sus novelas gráficas), es la que hace de este villano un hito.

20. Xenomorfo (Alien)

Película: Toda la serie de películas desde Alien, el octavo pasajero.

Interpretado por: una serie de efectos especiales y animatrónicos absolutamente descrestante.

Está en esta lista por: su diseño. Cuando H.R. Giger, el famoso artista y diseñador que dio vida a este personaje legendario, creó al Xenomorfo, lo hizo casi a prueba de todo. Lo hizo sin ojos, pero puso ácido en su sangre. Es veloz como un felino, nada y brinca. Es un depredador natural y una obra maestra de la dirección de arte, que ha sobrevivido como tal hasta nuestros días. Una de las abominaciones más hermosas de la historia del cine.

19. HAL 9000

Película: 2001: A Space Odissey (2001: Odisea del espacio).

Interpretado por: Douglas Rain (voz)

Está en esta película por: ser obra de un visionario. Escrita por Arthur C. Clarke y llevada al cine por Stanley Kubrick, 2001: Odisea del espacio es una obra maestra del cine de ciencia ficción. HAL 9000, el sistema operativo que controla las funciones vitales de la nave Discovery 1, se convierte en un villano cuando se prueba incapaz de soportar o permitir la existencia de dudas en otras formas de pensamiento, llevando el control a formas violentas. En cuanto descubre que la tripulación está tratando de apagarla, la computadora asesina a dos de los astronautas. No es exactamente lo que nos pasa ahora, pero tenemos que aceptar que todos somos un poco esclavos de nuestros sistemas operativos. Vaya uno a saber qué estarían dispuestos a hacer nuestros teléfonos y computadores cuando nos decidamos a apagarlos de una vez por todas. La única diferencia es que HAL 9000 no está manejado por comerciantes, y ellos nos necesitan vivos, de manera que por lo pronto, estamos a salvo.

18. Cat Woman (Gatúbela)

Película: Batman Returns (Batman regresa), Cat Woman, Dark Knight Rises (El Caballero de la Noche asciende).

Intepretada por: Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Anne Hathaway

Está en esta lista por: su lucha por la libertad. Gatúbela, como la conocemos en español, no es del todo mala. Es simplemente libre. A menudo se utiliza la figura de las supervillanas para condenar en las mujeres todo eso que tememos los hombres, y de paso todo eso que no podemos controlar. Cualquier mujer que se salga de nuestro esquema de sumisión, es considerada peligrosa y por eso es comprensible ver a tantas villanas que, sin algunas cosas, serían simplemente mujeres solteras, negociantes, gobernantes, o amantes promiscuas. Cat Woman es una ladrona, que busca hacer algo de justicia, y a veces se cruza con la idea del orden que tiene Batman, pero realmente es la química entre ellos dos, las chispas que salen cuando se ven, las muchas veces que se ayudan y la constante rebelión de esta mujer gato contra todo el que pretenda controlarla, lo que la hacen una excelente villana.

17. Dolores Umbridge

Película: Harry Potter And The Order Of The Phoenix, Harry Potter And The Deadly Hallows Pt. 1

Intepretada por: Imelda Staunton

Está en esta lista por: su mezquindad. Los regímenes autoritarios no solamente se nutren del ego de grandes caudillos dispuestos a acabarlo todo para someter al mundo; también requieren de la tenacidad de sus mandos medios, que buscan ascender en la pirámide, haciendo caso hasta las últimas consecuencias. Dolores Umbridge es una de las representaciones más desagradables del autoritarismo en el cine, incapaz de permitir nada que se salga de su cerrada visión del mundo, incapaz de aceptar que se le contradiga. Nacida de origen mestizo, se ha matriculado en un régimen que emula las limpiezas raciales de la historia de la humanidad y ahora es su fanática seguidora. Para ser una supervillana no es necesario tener un físico impresionante o un vestuario imponente. Basta con una obsesión implacable por el orden y un talento inusual para la agresión pasiva.

16. Scar

Película: The Lion King (El rey león).

Interpretado por: Jeremy Irons (voz)

Está en esta lista por: su codicia. El primer villano animado de esta lista es, a su vez, el responsable de muchas lágrimas infantiles. El clásico de Disney El Rey león, una de las obras más exitosas de esta casa productora en la historia y un hito del cine animado, es una de las mayores fuentes de trauma y drama para jóvenes nacidos de 1985 en adelante, como lo fuera para generaciones anteriores la muerte de la madre de Bambi. El autor de este estropicio, representado en la catástrofe de la muerte temprana del padre, es este león flaco, herido de hace tiempo, que al mando de tres hienas conspira para derribar a Mufasa, el rey de la Selva (y la Sabana, de paso) y padre de Simba. Pero no es solo eso, la hermosa animación, o la gran voz de Jeremy Irons; En este drama político, todos los que pongan atención pueden reconocer la forma en que Shakespeare y sus personajes codiciosos, malignos e implacables, han influido en nuestras vidas. La lucha por el poder siempre será una lucha sucia, parece.

15. Lex Luthor

Película: Superman I, Supermán II, Superman IV, Superman Returns, Superman vs. Batman

Interpretado por: Gene Hackman, Kevin Spacey, Jesse Eisenberg

Está en esta lista por: su naturaleza. Así como Superman es el primero de todos los superhéroes, Lex Luthor, su archienemigo, es el primero y principal de todos los archienemigos. Su principio fundamental es que no necesitamos a Superman, o al menos eso alega, mientras busca por todos los medios ser más fuerte, más inteligente y más capaz que el superhombre venido de Krypton. En esa lucha, echa mano de cualquiera de las herramientas a la mano: su cerebro, su enorme riqueza (que lo hace tan parecido a Batman) y sobre todo, el descubrimiento de la kriptonita, a pesar del cual ha sido vencido en numerosas ocasiones. Lex Luthor podría perfectamente ser el primero en cualquier lista como esta, pero a ratos es fácil olvidar que es de los más malos. Tiene el honor, como personaje, de haber sido interpretado por excelentes actores, como Gene Hackman, Kevin Spacey y Jesse Eisenberg.

14. Magneto

Película: X-Men, X-Men II, X-Men III y todas las de X-Men

Interpretado por: Sir Ian McKellen, Michael Fassbender

Está en esta lista por: su caudillismo. Magneto no es solamente un villano. No es un malvado cuyo propósito sea hacer el mal. Magneto es un activista, una víctima y un creyente de sus propias ideas. Es fácil sentirse identificado con él, porque lo más interesante de la trama de X-Men, tanto en los cómics como en el cine, es que funciona sobre una pregunta que nadie deja de hacerse ¿Cuál debería ser la respuesta contra el rechazo y el odio que una raza entera está sufriendo? Magneto pasó de ser víctima del Holocausto nazi a ser víctima del rechazo general por su naturaleza mutante ¿Cómo podía no rebelarse contra la humanidad que lo agredía? Magneto no solo sirve para mejorar una historia que podría ser tan simple como cualquier otra, también nos ayuda a entender fenómenos de la actualidad, como el fundamentalismo islamista. Su ingrediente ideológico, su mente maestra, su carisma y la amistad que mantiene, pese a todo, con el profesor Charles Xavier, su eterno rival, hacen de él un villano muy completo. Por si todo esto fuera poco, puede doblar el metal, parar las balas y es el único al que Wolverine tendría por qué temer. Razones suficientes.

13. Maleficent

Películas: The Sleeping Beauty (La bella durmiente), Maleficent (Maléfica).

Interpretada por: Eleanor Audley (voz), Angelina Jolie

Está en esta lista por: su historia. Antes de haber aparecido la película Maléfica (2014) protagonizada por Angelina Jolie, el retrato del hada que se convirtió al mal, producto de la mera envidia al no ser invitada a una fiesta (como pasa en el cuento de Perrault) y decide maldecir a la muchacha que luego pasaría a ser la bella durmiente, era el retrato de una típica malvada de cuento: bruja, despechada por una vanidad incomprensible e innecesariamente agresiva en su respuesta: una mujer “histérica”, dicho de la manera más tradicionalmente despectiva. Cuando Disney decidió convertirla en protagonista y no ya en antagonista, cuando todos pudimos conocer la historia de Maléfica y saber de dónde provenía su dolor, nos fue más fácil entender la naturaleza del mal como producto del dolor y el miedo.

12. Ernst Stavro Blofeld

Películas: Más o menos toda la serie de películas de James Bond

Interpretado por: Anthony Dawson, Max Von Zydow, Charles Gray, Telly Savalas, Donald Pleasance, Christoph Waltz

Está en esta lista por: ser el cerebro. Hay personajes malvados que han resultado mejores que Ernst Blofeld, la cabeza detrás de S.P.E.C.T.R.E., pero la verdad es que este es el malo de todos los malos, en lo que se refiere al universo Bond. El encargado de todas las cosas malas que le han pasado al agente 007, los malos a los que se ha enfrentado, desde el más burdo hasta el más sofisticado, han hecho parte de esta organización, cuyo líder ha sido intepretado por diversos actores, todos muy buenos. El último, el excelente Cristoph Waltz, que ya había hecho el papel de un gran villano: el Coronel Hans Landa, en Bastardos sin gloria de Quentin Tarantino. En esencia, entre todos los personajes que han querido hacerle la vida imposible a James Bond, Ernst Blofeld es el líder y por eso tiene un lugar ganado en este top de los mejores villanos del cine.

11. T-1000

Película: Terminator II: The Final Judgement (Terminator II: El juicio final)

Interpretado por: Robert Patrick

Está en esta lista por: su deiseño. Al igual que el Alien Xenomorph, y perteneciendo a la misma generación de villanos fríos, irreflexivos, hipermodernos e imparables (la misma a la que pertenece Depredador, por ejemplo), el Terminator 1000 habitó las pesadillas de todos los que vieron a este perseguidor implacable, un robot hecho de una “polialeación mimética de metal líquido con nanochips” (que en cristiano quiere decir: está hecho de metal líquido y se autorregenera). Está en esta lista, además, porque es el recordatorio constante de lo que en realidad quieren las corporaciones de nosotros. Skynet, la empresa que lo fabricó, con el objetivo de dominar el mundo, no empezó siendo una fábrica de robots malvados, pero harán lo que sea para prevalecer. Con las corporaciones de ahora es distinto, pero igual. Ellos no envían robots del futuro para asesinar al joven John Connor; no que nosotros sepamos, al menos. Ellos hacen comida cada vez más llena de azúcar, y químicos cada vez más difíciles de vencer. Semillas que inhabilitan la tierra y planes de crédito que nos condenan a una vida de endeudamiento y dispositivos tecnológicos que nos condenan a la eterna ansiedad. En esos dispositivos, por si no se la ha visto, es posible que pueda descargarse Terminator II, hecha cuando todo era más simple.

10. Profesor James Moriarty

Película: Sherlock Holmes: A Game Of Shadows (Sherlock Holmes: Un juego de sombras).

Interpretado por: Jared Harris

Está en esta lista por: su relevancia. El profesor James Moriarty, uno de los villanos más famosos de la serie de relatos que conforman la espectacular vida y andanzas del inspector Sherlock Holmes en la obra original de Arthur Conan Doyle, en manos del director Guy Ritchie supo convertirse en un conspirador que, similar a los terroristas y radicalizadores de nuestro tiempo, buscaba llevar a Europa a la guerra, detonando apenas algunas mechas. Su uso del cálculo de probabilidades, la matemática y la persuasión, lo hacen un enemigo mortal. Pero lo más complicado es su ambición. Claro, sus cálculos malignos, en la película del 2011 sirven a sus propios intereses económicos, como en la vida real el miedo, la violencia y todos esos males que con tanto esfuerzo intentamos erradicar de nuestro planeta, sirven a la codicia de unos pocos. No es solo un malvado en busca de venganza, el profesor Moriarty; se trata de un megalómano que sería capaz de incendiar el mundo entero, si así pudiera hacerse a una fortuna. Y encima, es un genio.

9. La Bruja Malvada del Oeste

Películas: Wizard Of Oz (El mago de Oz), Oz The Great And Powerful (Oz el poderoso)

Intepretada por: Margaret Hamilton, Mila Kunis

Está en esta lista por: ser la bruja entre todas las brujas. Es cierto que a los hombres les (¿nos?) da miedo que una mujer tenga poder, y por eso se le adjudica al poder de las mujeres todo tipo de naturalezas malvadas. El poder de clásicos intemporales como El mago de Oz que, como película no solamente hace parte de los recuerdos infantiles de una gran porción del mundo, también nos ha mostrado una forma de ver el mundo que perdura en historias que nada tienen que ver con esta película de 1939, o su precuela, hecha por Disney en 2013. La Bruja Mala del Oeste es la encarnación del miedo, en muchos niveles. Produce miedo, por supuesto, y su modus operandi, en el que no se enfrenta directamente a nadie sino que envía hordas de animales y sus monos esclavos a atacar a Dorothy y sus compañeros, es un reflejo de su gran cobardía. Tiene miedo, y busca el poder. El mal y el odio la han secado y tiene la piel verde, lo que se convirtió en una imagen recurrente para muchas brujas del mundo y la historia; sin embargo, es fácil de vencer. O al menos así lo fue, cuando Dorothy le arroja un balde de agua encima y ella se derrite. La enseñanza es simple: el mal puede ser purificado por los métodos más sencillos (el agua siempre se ha tenido por un purificador). Independientemente de si se trata de una imagen machista del poder femenino, o de si el miedo más grande es el de los hombres a las mujeres que buscan el poder, la Bruja del Oeste siempre será un referente de lo que quiere decir ser un villano.

8. Anton Chigurh

Película: No Country For Old Men (Sin lugar para los débiles).

Intepretado por: Javier Bardem

Está en esta lista por: su maldad. Si Anton Chigurh no figura más alto en esta lista de los mejores villanos, es porque se trata de un malvado menos famoso. Con todo y eso, se trata de un personaje ampliamente aplaudido por la crítica. No solamente en la novela de Cormac McArthy, sino en su adaptación al cine por parte de los hermanos Coen, que la trae a este top con las almas más podridas del universo del cine. El papel de Javier Bardem como un sicario sin piedad alguna que asesina a sus víctimas con un arma para matar ganado y una escopeta con silenciador, que avanza en silencio, pero gusta de recitar discursos filosóficos, que trabaja para narcotraficantes pero parece como si asesinara para satisfacer un hondo deseo, son méritos suficientes para posicionar a Anton Chigurh tan alto en la lista. Por supuesto, este papel le valió a Bardem un Oscar como mejor actor de reparto (Los Coen ganaron mejor director, mejor guión adaptado y mejor película, además).

7. Freddy Krueger

Película: Nightmare On Elm Street (Pesadilla sin fin) 1, 2, 3, 4 y 5, Freddy vs. Jason

Interpretado por: Robert Englund, Jackie Earle Haley

Está en esta lista por: su campo de operaciones. Las pesadillas tienen la enorme ventaja de siempre acabar bien. Incluso cuando caemos al precipicio, todo termina con nosotros despiertos, dándonos cuenta de que todo está bien. La historia de Freddy no empieza bien. Pese a que partes de su origen y juventud aparecen en Pesadilla Sin Fin 3, tenemos claro desde el comienzo que se trata de un asesino de niños (en la versión nueva de 2010 es un abusador de niños), a quien los padres furibundos de sus víctimas queman vivo en un edificio. Incluso si no se cree en la pena de muerte o en tomar la justicia por propia mano, uno tendería a ponerse en los zapatos de los padres. Sin embargo, y lejos de ser redimido por el fuego, Freddy decide vengarse, asesinando a los niños en sus pesadillas. Claro, se trata de una obra maestra del cine de horror, creado por Wes Craven. No hay escapatoria, parece. Siempre revive, y siempre se mete en donde no puedes esconderte: tu subconsciente. Es una buena idea, para alguien que está tratando de asustar a la gente. Supera por mucho, creo yo, a monstruos del terror como Jason Voorhees (Viernes 13), Leatherhead (La Masacre de Texas), Michael Myers (Halloween) o incluso el edípico Norman Bates (Psicosis). Al menos en lo que a esta lista se refiere. Luego estaré recibiendo con agrado los comentarios de los verdaderos aficionados al terror.

6. Voldemort

Películas: Las que van desde Harry Potter And The Goblet Of Fire hasta Harry Potter And The Deadly Hallows pt. 2

Interpretado por: Ralph Fiennes

Está en esta lista por: su vanidad. Es fácil crear un villano que esté guiado por una naturaleza maligna, como lo está el más poderoso de todos los hechiceros oscuros. La serie de libros y películas de Harry Potter reproduce perfectamente la idea de un malvado con todas las reglas, sin el cual nada interesante habría pasado con el protagonista de la serie, que es quien es precisamente por haber sobrevivido a un ataque directo de Voldemort (protegido por el Amor Verdadero de su madre, más poderoso que cualquier hechizo o maldición). Sin embargo, lo más interesante de Voldemort es que su pecado capital predilecto es la vanidad, que para empezar, es el motor que lo condujo a volver de la muerte. A medida que crece en influencia y poder, se va convirtiendo en una especie de Hitler del mundo mágico (la dirección de arte en las películas deja muy claro que se trata de un nazi), dispuesto a hacer una limpieza racial de todos aquellos que no sean 100% hijos de la sangre mágica. Todo esto, para satisfacer su vanidad, como pasa con tantos tiranos y caudillos del autoritarismo. Pero no es solo eso. Su vanidad es la fuerza que lo mantiene vivo, pero lo hace vulnerable a la vez. A lo largo de la serie, Harry va descubriendo, en compañía de sus amigos, su rector y sus compañeros de aventuras, que Voldemort se ha perpetuado en varios objetos; el alma del vanidoso replica su imagen en cada cosa que siente cercana y de esa manera va diluyéndose y reproduciéndose a la vez, en una serie de objetos malditos, llamados horrocruxes. Es un gran personaje, y uno de los malvados mejor diseñados de los últimos años, con su cara de serpiente y su devoción absoluta al mal y, por supuesto, a sí mismo.

5. Lady Macbeth

Películas: Todas las versiones de Macbeth, de William Shakespeare y variaciones en torno a la obra, como Lady Macbeth (2016).

Interpretada por: Sarah Siddons, Charlotte Melmoth, Charlotte Cushman, Helen Faucit, Ellen Terry, Jeanette Nolan, Shirley Verett, Constance Collier, Vivien Leigh, Judith Anderson, Simone Signoret, Vivien Merchant, Francesca Annis, Judi Dench, Glenda Jackson, Angela Bassett, Alex Kingston, Kate Fleetwood, Marion Cotillard, Hannah Taylor-Gordon, entre muchas otras.

Está en esta lista por: su codicia y su sacrificio, que es una palabra dura de usar en este caso. Son muchas las teorías que se han tejido en torno a este, el personaje femenino más poderoso en la historia de las historias, que comparte este puesto con Medea. Algunos dicen que de plano se trata de una bruja, algunos que es una figura anti-materna. Todo esto es cierto, y precisamente la gran maldad de Lady Macbeth, represente lo que represente, se cifra en que entrega desde el comienzo su naturaleza. Sacrifica su ser femenino, sea en sus referencias al infanticidio, como en su pedido de perder su ciclo menstrual. Algunos dicen que buscaba despojarse con esto de su sensibilidad, otros dicen que simplemente estaba entregando su feminidad y ofreciendo la vida de sus hijos y su fertilidad en un ritual de magia, pero todo esto lo hizo buscando el poder. Cuando la tragedia le devuelve un esposo reblandecido por la demencia y la violencia, entregado a la paranoia del poder que ella como mujer nunca tendrá, enloquece, se hace sonámbula y finalmente muere, supuestamente de suicidio, o de una muerte consumada como algo que la mata desde adentro. Nada de esto impide que se encuentre en el top de los villanos de Dos y punto, porque las malas decisiones siempre dan vida a buenas historias.

4. Darth Vader

Películas: Star Wars, Episodios III, IV, V, VI y Rogue One, A Star Wars Story.

Interpretado por: James Earl Jones (voz), David Prowse (en la trilogía original), Bob Anderson, Hayden Christensen, Gene Bryant, Spencer Wilding, Daniel Naprous.

Está en esta lista por: su sensibilidad. Y al mismo tiempo, por su insensibilidad. Desde el momento en que, por primera vez en la vida, el planeta tierra vio bajar de su nave a Darth Vader, se encontró con el malo más malo de toda la galaxia, el dictador cruel, encerrado en una pesada armadura negra, dueño de una fuerza sobrenatural y de un poder aparentemente infinito, que solo obedecía al verdadero mal –el emperador Palpatine–. Poco a poco, a medida que avanzaba la trilogía original de películas de Star Wars, este personaje, maligno por antonomasia, megalómano y sin alma, va aflojando. La razón, acaba de encontrarse con que el aventurero que está destinado a matarlo es su propio hijo, que heredó de él la relación con La Fuerza y el poder de convertirse en un Jedi. Vuelven a él sus recuerdos, y poco a poco, su humanidad. Asesina a Palpatine y muere, redimido en los brazos de su hijo. La cosa no queda ahí, porque Star Wars es la franquicia cinematográfica más importante y exitosa de la historia, que ha llevado el afán comercial a extremos ridículos y, en ese trance, ha convertido a Darth Vader en la principal figura de culto en la historia del mundo. La gente, fascinada con su figura, su diseño, su maldad y su poderosa naturaleza, no iba a tener suficiente. Decidieron entonces hacer la trilogía de precuelas (episodios I, II, III) y contar cómo Anakin Skywalker, llamado a ser el Jedi que trajera balance y armonía a La Fuerza, fue convirtiéndose en un monstruo caprichoso y emocional, asesino de niños y traidor de su maestro. Las historias son flojas, pero la lección en lo que respecta a Darth Vader es clara: solo el miedo puede convertirte en un ser aterrador. La razón por la cual no es el primero de la lista, pese a su éxito comercial y relevancia, es que es un villano en blanco y negro, cuando el cine nos ha traído matices tan complejos y tan completos del mal, que a continuación analizaré.

3. Nurse Ratched

Película: One Flew Over The Cuckoo’s Nest (Atrapado sin salida)

Interpretada por: Louise Fletcher

Está en esta lista por: su apego al orden. La enfermera Ratched, en Atrapado sin salida, es la personificación más magnifica de la mezquindad. Suena a una contradicción, pero es precisamente como es. Se trata de una enfermera de gran estatura, que funge como jefe administrativa del Salem State Hospital, un sanatorio para pacientes mentales, en donde administra de forma arbitraria premios y castigos. Es decir, mantiene el orden castigando la desobediencia con cortes en el acceso a comida y al uso de los baños, así como administrando según su parecer drogas antipsicóticas, anticonvulsivas y electrochoques, con la intención de mantener a raya a los pacientes. Su naturaleza de villana se revela cuando entra al hospital Randle McMurphy (intepretado en la película por Jack Nicholson), un veterano de la Guerra de Corea, acusado de estupro y agresiones personales, que constantemente pasa por encima de sus reglas. McMurphy se convierte en una amenaza para su poder y en una inspiración para sus compañeros de reclusión, entre los que se cuenta Billy Bibbit, un niño tartamudo en el cuerpo de un adulto, maltratado por su madre y convertido por la enfermera en un manojo de nervios con tendencias suicidas. Cuando McMurphy mete al hospital a dos prostitutas para armar una fiesta y “liberar” a Billy de su virginidad, la enfermera Ratched los descubre y amenaza a Billy con contarle a su madre lo sucedido, lo que lleva al paciente a suicidarse, por el miedo que esta idea le produce. Randle McMurphy enloquece y se lanza sobre la enfermera, asfixiándola hasta que es dejado inconsciente de un golpe por otro miembro del personal. La enfermera Ratched decide, en venganza, y sin diagnóstico alguno, enviar a McMurphy a una lobotomía, convirtiéndolo en un vegetal. Si existe un retrato más claro de la mezquindad del poder, no sé si quiera conocerlo. Pero la enfermera Ratched es, definitivamente y no solo en esta lista, una de las más grandes villanas del cine.

2. Hannibal Lecter

Películas: Silence Of The Lambs (El silencio de los inocentes) y el resto de la franquicia de Hannibal, incluyendo la serie de TV

Interpretado por: Esencialmente, Anthony Hopkins. Pero también Brian Cox, Gaspard Ulliel, Aaran Thomas y Mads Mikkelsen.

Está en esta lista por: su carisma. Y claro, su crueldad; y su canibalismo; la labia también ayuda, lo que nos lleva de vuelta al carisma. El problema con Hannibal es que se trata de un villano tan encantador, y al mismo tiempo tan oscuro en el fondo de su ser, que es inevitable enamorarse del personaje. Lo mismo pasa con Darth Vader, por ejemplo. Pero Darth Vader es un personaje ficticio, a todas luces. Un dictador de la galaxia en una hermosa armadura negra de malvado no es lo mismo que un asesino serial autor de crímenes horribles, convertido primero en mentor de una joven aprendiz de detective y luego en un caníbal gourmet. Es el psicópata más carismático del mundo, y el símbolo de la obsesión moderna con los asesinos que ha marcado al mundo del cine, la TV y el espectáculo en general. Hannibal es malvado, pero su encanto lo ha convertido en un supervillano como ninguno otro.

1.The Joker (El Guasón)

Películas: Batman, The Dark Knight (El Caballero de la noche), Suicide Squad (Escuadrón suicida)

Interpretado por: Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto

Está en esta lista por: el paquete completo. La razón por la cual este personaje, el villano más complejo de la historia de los cómics, es el mejor villano en la historia del cine es precisamente su devoción a nada. O incluso, a La Nada, como un vacío que nos devora a todos los que batallamos por “hacer las cosas bien” mientras este orate simplemente hace lo que le place. A veces conspirador, pero las más de las veces un agente del caos, es la némesis perfecta de Batman, un psicorrígido guardián del orden, siempre anclado a la tragedia por su traje negro y su compromiso a la memoria de sus padres, millonarios benefactores de la legendaria Gotham. Su venganza, que se ensaña contra todos los villanos de Ciudad Gótica, es llevada a cabo en perfecta sincronía, hasta que aparece su complemento perfecto: una persona que no se toma en serio nada, que no tiene un plan (o sí) y que engaña incluso a sus aliados. Sus motivos son indefinibles, como lo explica la frase de Alfred en El Caballero de la noche “Algunas personas simplemente quieren ver al mundo arder”. No se sabe nada de él, ni su pasado, ni su identidad, ni nada. Es su compromiso con el caos lo que lo mantiene vivo, pues es imposible declarar culpable de un crimen a alguien tan demente, pero a ratos pareciera como si de verdad supiera lo que hace…seguro es así. Sea lo que sea, The Joker está en esta lista como el primero de todos los villanos (si se me permite, sobre todo la interpretación de Ledger), por ser un reflejo de todos nosotros. A lo largo de esta lista hemos visto todos los posibles reflejos de nuestra naturaleza, en sus facetas más oscuras. En el caso de The Joker, es el mejor, porque retrata todo eso que no queremos dejar salir y tal vez no deberíamos. Su presencia nos invita a entregarnos al caos, a olvidar las consecuencias y lanzarnos al abismo; el mismo abismo que habita en nuestro interior.