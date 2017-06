Luis Fonsi se unió a la segunda parte del video viral de los italianos que se burlan de “Despacito”

ace tres semanas, el celular de Luis Fonsi se vio "inundado" de mensajes de familiares y amigos. "Te estoy hablando de más de 100 personas en 24 horas", le cuenta a BBC Mundo.

Al cantante puertorriqueño todos le decían lo mismo: que tenía que ver el video donde tres italianos mostraban la relación de amor odio que genera "Despacito", la canción que canta junto a Daddy Yankee y que se convirtió en un fenómeno mundial, especialmente cuando Justin Bieber se unió al tema.

"Me morí de la risa", dice Fonsi. "Me pareció genial porque tienen un humor muy espontáneo y natural, que les nació muy orgánico".

Tanto le divirtió que lo compartió en su cuenta de Instagram, con el texto: "Jajajajaja. Demasiado bueno! Véanlo hasta el final...".

Es que en la parodia, los italianos van en un carro hablando sobre cuán cansados los tiene "Despacito", pero terminan cayendo en la tentación de cantarla y bailarla desenfrenadamente.

Este viernes Ciro Priello (el conductor), Fabio Balsamo (el acompañante) y Gianluca Fru (asiento posterior), tres humoristas napolitanos muy conocidos en su país de origen, publicaron la segunda parte del video viral.

Pero esta vez tienen al mismísimo Fonsi como protagonista. ¿O es Enrique Iglesias?

La segunda parte

Como en la primera parte, el video de casi 2 minutos de duración comienza con los tres humoristas hablando mal de "Despacito" y de su propio video.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee convirtieron a "Despacito" en un fenómeno que Justin Bieber terminó de hacer estallar.

"Creo que fue un error hacer ese video porque ahora la escucho incluso más seguido que antes", dice Balsamo, quien es actor de cine y teatro.

"¿Sabes qué me hace enojar?", pregunta Priello, director de casting de The Jackal, una productora de video con sede en Nápoles. "El hecho de que la gente me reconoce ahora por la calle y me pide que cante 'Despacito'".

La novedad es que esta vez no se dejan llevar por la tentación y apagan la radio cuando empieza a sonar el pegadizo estribillo de la canción que se convirtió en la primera canción en español en 20 años en llegar al número 1 de la lista de éxitos en EE.UU.

Es entonces que Fonsi entra en escena cantando su propio tema en el auto que frena al lado de los italianos en un cruce.

"Se pusieron de acuerdo a través de mi discográfica para conocerme", cuenta sobre el video filmado en Verona, la ciudad en el norte de Italia donde el artista se presentó este lunes.

Derechos de autor de la imagen Youtube.com/thejackall Image caption Fonsi reconoce a los comediantes del video viral y les llama "los italianos".

"Ellos estaban sumamente agradecidos de que yo había compartido el video a través de mis redes y ahí surgió la idea de hacer la segunda parte".

"Enrique Iglesias"

Desde su auto, Fonsi ve a los comediantes y los reconoce. "Los italianos", les dice, señalándolos.

Entonces, ellos, después de pensarlo por unos segundos, le responden felices: "¡Enrique Iglesias!". Luego le dicen que lo siguen desde los tiempos de "Uno, dos, tres, María", en referencia a la canción de Ricky Martin.

"Hay que saber reírse de uno mismo", afirma el boricua. "Amo lo que hago y me tomo muy en serio mi trabajo, pero no tan en serio como para no hacer este tipo de cosas. Uno tiene que saber disfrutar de la vida".

Derechos de autor de la imagen Instagram.com/luisfonsi/ Image caption Los italianos dijeron a BBC Mundo que se volvieron "locos" al ver que Fonsi compartió su video.

Fonsi se ríe al describir cómo los italianos dicen estar "hartos" de "Despacito" y afirma que su vínculo con la canción "es un poco diferente".

Es que este jueves, cuando llegó a Miami desde Italia, el conductor que lo pasó a buscar por el aeropuerto estaba escuchando el tema. "Me persigue", bromea.

Luego reconoce: "La tengo que tener en la cabeza en todo momento y la tengo que cantar casi todos los días de mi vida, desde que salió hasta el sol de hoy y ojalá así siga por muchos años más".

Pero, ¿quién decidió hacer el chiste de Enrique Iglesias? "Ellos, que son los comediantes", respondió. Y agregó: "Me pareció muy chévere poder ser parte de su idea".