Mi Banda Sonora con Eddy Herrera

MI BANDA SONORA EDDY HERRERA

La soledad-La pandilla

Noelia-Nino Bravo

Let the music play-Barry White

Un beso y una flor-Nino Bravo

Lo que no fue no será-José José

Con tu voz-Javier Solís

Voy a perder la cabeza por tu amor-José Luis Rodríguez

¿Y cómo es el?-José Luis Perales

Taboga-Oscar de león

All night long-Lionel Ritchie

El jardinero-Wilfrido Vargas

El loco y la luna (fragmento)-Wilfrido Vargas

Amada mía-Cheo Feliciano

Nuestro Amor-Eddy Herrera

Just the way you are-Billy Joel

Pégame tu vicio-Eddy Herrera

Ajena-Eddy Herrera

El Niágara en bicicleta-Juan Luis Guerra

A dormir junticos-Liz & Eddy Herrera

Para toda la vida-Eddy Herrera