Second Love , la red que ofrece una aventura para personas comprometidas

- Buscar un segundo amor es, a menudo, una escapatoria a los problemas de pareja que permite evitar un divorcio complicado y no siempre deseado. Second Love es una red social para personas comprometidas que buscan una relación paralela con alguien que está en su misma condición. Para inscribirse, los usuarios deben registrarse en www.secondlove.com, y crear un perfil para comenzar a buscar a otras personas afines dentro de la web y recibir mensajes de los interesados.

- Fue creada en 2008 por Erik Drost en los países Bajos. Sus oficinas centrales se encuentra en Barcelona, España, y actualmente se está expandiendo en todo el mundo con el fin de tener presencia en los principales mercados, entre ellos Holanda, España y Portugal, también en América en: Argentina, México, Chile, Uruguay, Colombia Ecuador, Perú y Estados Unidos.

- La idea nació luego de que Erik Drost identificara que la mayoría de las personas que salía a bares a buscar una aventura mentía a la hora de revelar si estaban casados o no.

- El 53% de los usuarios consultados por Second Love reconocen que su interés por encontrar un segundo amor se ha incrementado a partir de la llegada de sus hijos

- El mayor porcentaje de infieles se concentran entre los 35 y 55 años. Esto puede deberse a que los hijos ya están en edad escolar y los padres empiezan a ganar un poco más de libertad. La rutina es otro de los factores que pueden llevarlos a querer buscar sensaciones nuevas

- Los principales motivos para tener una aventura son:

o 67% monotonía de la relación

o Deseo de recuperar la ilusión del enamoramiento 43%

o Falta de satisfacción sexual 30%

o Evitar divorcio o separación 17%

- Muchas aventuras no acaban en encuentro sexual. El 39% de los encuestados por Second Love, se limitan a lo que se denomina una infidelidad emocional: charlas o llamadas íntimas; intercambio de fotos o vídeos, etc.

- Solamente el 8% de los casos llega a existir un contacto físico. El 11% acaban en un encuentro sexual.