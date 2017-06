Los youtubers españoles Martínez Twins se proponen conquistar Hollywood

Con 6,8 millones de fans y seguidores en Twitter, YouTube, Instagram y Musical·ly, los mellizos españoles Iván y Emilio Martínez, conocidos en la red como "Martínez Twins", se proponen ahora conquistar Hollywood.



Los divertidos videos de retos y travesuras que los Martínez, que tienen 17 años, suben a la red con la ayuda de su amigo, el youtuber Jake Paul, reciben más de 20 millones de visitas mensuales. Enlace del canal.



"Desde pequeños siempre fuimos muy traviesos; de niños nos gustaba hacer bromas. Era algo que hacíamos como un hobby, para divertirnos y hacer reír a nuestros amigos", contó Iván durante una entrevista exclusiva con Efe en Miami.



En estos momentos, los hermanos residen en Los Ángeles, desde donde se preparan para conquistar Hollywood y el mundo. Y es que, sorprendidos por una fama que nunca se esperaron, los chicos se han trazado una meta.



"Llegar más arriba y hacer las cosas de una manera más profesional. Estamos muy interesados en hacer televisión", apuntó Emilio. Iván también sueña con conquistar la meca del cine y para eso se preparan.



"Nuestro primer objetivo es una película sobre nuestra historia. Para eso ya estamos aprendiendo inglés. Poco a poco", señaló con entusiasmo.



Por supuesto, el cambio de país, cultura e idioma no ha sido fácil, sobre todo porque los chicos lo han hecho solos. Sus padres residen en Barcelona y los hermanos, que aún son menores de edad, están bajo la supervisión de una familia que ellos llaman Team 10.



"Hace cuatro meses que nos mudamos y sí, al principio fue extraño cruzar el charco. Mi madre nos apoya, aunque no le gusta", admitió Emilio, mientras que Iván se apuró en aclarar que "no es que no le guste, es que estamos lejos". Además, agregó, "todos nos han ayudado".



En estos momentos los jóvenes siguen con sus estudios, perfeccionan su inglés, y continúan ideando travesuras locas para deleitar a sus seguidores o, perdón, a sus millones de amigos.



Además se preparan para presentarse en los Premios Juventud de Univisión, que tendrán lugar el próximo 6 de julio en Miami.



En la entrevista, los Martínez cuentan cómo empezó todo.



Un amigo del colegio les sugirió a estos chicos de Granollers (Barcelona, España) grabar sus travesuras y subirlas a Instagram y así lo que era un pasatiempo pasó a convertirse en una sensación en las redes.



El encanto arrollador de los jóvenes, unido al entusiasmo y la creatividad de sus videos, les han hecho ganar millones de seguidores en todo el mundo.



"Pero nosotros no vemos a esas personas como fans, sino como amigos", aclaró Emilio, quien contó que la primera vez que una chica lo paró en una calle de Barcelona para pedirle un selfie, "la foto salió borrosa, porque la mano me temblaba. Tuve que pedirle a otra persona que nos tomara la foto".



Hasta el momento, el video que más visitas ha generado -más de 4,7 millones- es uno titulado "Waking Up in a Pool", o "despertar en una piscina".



En el mismo, Emilio, con la ayuda de dos amigos, traslada a Iván, que duerme la siesta plácidamente sobre una colchoneta, hasta la piscina, donde, como es de esperarse, el joven tiene un aparatoso despertar.



En otro, Emilio se mete dentro de un oso de peluche gigante para sorprender a los que se acercan a tocarlo.



"Cuando vimos que la idea gustó, pues fuimos por todas", expresó Iván, a quien Emilio describe como un chico "simpático y muy gracioso".



Iván, por su parte, asegura que Emilio es "el más serio de los dos y el primero en todo. Es como si fuese mi maestro".



Los dos están de acuerdo en una cosa: "Ser gemelos lo hace todo mucho más divertido".