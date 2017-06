Ariana Grande reanuda su gira mundial en París con un bonito recuerdo a sus 'ángeles'

A diferencia de lo que se vino especulando en los días inmediatamente posteriores al brutal atentado que, justo después de la celebración de su concierto en Mánchester, se cobró la vida de 22 personas y dejó cerca de cincuenta heridos en la ciudad del norte de Inglaterra, la cantante Ariana Grande ha decidido finalmente no suspender la gira mundial en la que se encontraba inmersa, llamada 'Dangerous Woman World Tour', y de hecho ayer miércoles ofreció un multitudinario recital en París que se vio precisamente marcado por el homenaje que quiso brindar a las víctimas.

Minutos después de su espectáculo, la intérprete estadounidense recurrió a su perfil de Instagram para dar las gracias a todos aquellos que la habían acompañado anoche en la capital francesa, así como a todo el equipo que trabaja con ella en su más reciente periplo mundial, aunque en su mensaje cobraron un protagonismo especial todos aquellos fans que perdieron la vida en Mánchester por culpa de la barbarie terrorista.

"El de esta noche ha sido nuestro primer show desde que reanudamos la gira. No dejo de pensar en mis ángeles allá adonde voy, porque os quiero con todo mi corazón. Me siento agradecida y muy orgullosa de mi banda, de mis bailarines y de todo el personal que está conmigo. Os quiero mucho, muchísimo", reza el sentido tributo que les dedicó en la citada plataforma junto a una imagen de la Torre Eiffel.

No ha pasado ni una semana desde que Ariana y un nutrido grupo de artistas de fama internacional, entre los que destacaban Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus y los Black Eyed Peas, regresaran a Mánchester para protagonizar un histórico concierto benéfico que sirvió para recaudar cerca de 10 millones de libras que irán destinados a todos los afectados por el ataque, heridos y familiares incluidos. Durante el recital, la joven intérprete se dirigió en varias ocasiones al público asistente para alabarles por el coraje y la fortaleza que la ciudad no ha dejado de exhibir a pesar del profundo dolor que se desprende de la tragedia.

"Quiero daros las gracias desde el fondo de mi corazón por estar hoy aquí conmigo. Os quiero mucho y valoro que estéis todos juntos en un día como este, mostrando unidad, fuerza y amor. Creo que estos ejemplos de amor y unidad son la medicina que necesita el mundo en estos tiempos. También quiero decir que he tenido la oportunidad de conocer a la mamá de Olivia [una de las víctimas mortales]. Tan pronto como la vi me puse a llorar y la di un fuerte abrazo. Ella me pidió que no llorara y que a Olivia le hubiera gustado escuchar todos mis éxitos", revelaba sobre el escenario para justificar los cambios de última hora que había hecho en su repertorio.