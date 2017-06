Sigue la polémica por supuesto veto de las Farc a Cambio Radical

La reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz no ha empezado su trámite en el Congreso, pero ya hay una gran polémica por cuenta de unas declaraciones de Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, en las que asegura que la guerrilla vetó al senador Germán Varón Cotrino para ser ponente de esa ley estatutaria.

“El Gobierno siempre niega las cosas y resultan siendo ciertas. Así que no es extraño que eso lo estén negando”.

A su turno el ministro del interior Guillermo Rivera dijo que eso era falso. Estaba asistiendo a un debate y me sorprendí con lo que estaba pasando porque no hay ningún tipo de veto. Nosotros no permitiríamos que las Farc veten a ningún senador, de hecho ellos nunca han opinado sobre ese tema”.

En medio de esta polémica se deberán elegir a los ponentes en los próximos días para que antes del 20 de junio se surta el primer debate.