Dramático relato de mujer capturada, tras ser confundida por un homónimo

Johana Ospina es una joven que vivió un caso realmente dramático por ser confundida con una mujer que tiene una orden de captura por secuestro extorsivo. Estuvo 11 días detenida hasta que se comprobó que no era la persona buscada, aunque sigue vinculada al proceso.

En Caracol Radio hizo todo el relato desde que llegó al Aeropuerto el Dorado en Bogotá, cuando fue capturada, hasta que recobró su libertad después de estar en la cárcel de mujeres el Buen Pastor en la capital del país.

Dice que por ahora, no considera demandar al Estado porque sigue vinculada a la investigación, pero no descartó hacerlo más adelante. Su viaje era de descanso y para asistir a un matrimonio, pero lógicamente no lo pudo hacer por la decisión de las autoridades.

Dice que lo que vivió fue un calvario y que afortunadamente tuvo los recursos para conseguir un buen abogado para emprender su defensa.