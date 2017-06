Loncheras saludables que mejoran tu productividad

Existe la creencia generalizada de que las loncheras saludables están diseñadas para los niños en etapa escolar con el fin de estimular su crecimiento y desarrollo integral. Sin embargo, llevar pequeñas cantidades de comida en la etapa laboral o establecer programas de "loncheras saludables" con el proveedor de la alimentación en la empresa, también ayuda a mantenernos bien y a estimular el correcto funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.

“Hace algunos años se popularizó la idea de que comer cinco veces al día mantenía el peso ideal. Los estudios demuestran que comer varias veces al día ayuda a disminuir la ansiedad y la necesidad de comer grandes cantidades, así lo afirma la nutricionista Adriana Ruíz, coordinadora del programa Equilíbrate de Sodexo Colombia.

La relación entre el aumento de peso y la frecuencia de las comidas, tiene que ver más con la cantidad de calorías que ingerimos y que el cuerpo utiliza diariamente. Razón por la cual es de suma importancia seleccionar la calidad de los alimentos y consumirlos a lo largo del día para suplir las necesidades del metabolismo sin caer en el sobrepeso.

¿Por qué debería seleccionar los alimentos de mi lonchera?

La lonchera ideal se trata de seleccionar alimentos saludables y densos nutricionalmente con alto nivel de fibra y proteína para lograr permanecer satisfechos durante todo el día. ¿Esto qué quiere decir?, que debemos seleccionar menos alimentos con harinas refinadas o grasas saturadas, como ciertos tipos de pan, y consumir más nueces, frutas, verduras y yogures sin azúcar, para combatir el hambre y la ansiedad.

Cuando consumimos alimentos altos en grasa y bajos en proteína, nos exponemos a aumentar de peso, a padecer altos niveles de colesterol y triglicéridos, y lo peor, evitamos que el cuerpo este totalmente satisfecho.

“Las harinas refinadas nos van a generar un pico abrupto de glucosa en la sangre, lo que nos hará sentir bien por un momento, pero después sufriremos de una caída en picada: tanto de energía como de azúcar; eso nos hará sentir somnolientos y con hambre, una y otra vez, en un ciclo que nunca para” afirma la también experta en nutrición y creadora del blog La Cuchara de Cata, Catalina Sánchez.

Al preparar cuidadosamente tu lonchera, también podrás controlar la cantidad de alimentos y las porciones que ingieres, además podrás saber exactamente el método de preparación, la calidad de los ingredientes y las condiciones de higiene de tu comida.

Arma tu lonchera ideal

1. Averigua si tu compañía tiene o puede tener algún servicio de alimentación con una empresa como Sodexo. Si lo tiene trata de implementar oportunamente tu dieta o coordínala con los encargados de diseñar los menús para ver cuál se puede acomodar a tus planes o gustos.

2. Prepara tu comida en la noche: Aunque estés cansado, tendrás más tiempo que en la mañana y podrás seleccionar, preparar y empacar bocados más saludables, sin sufrir por la presión de salir apurado.

3. Refrigera sólo los alimentos que lo necesiten.

4. Usa bolsas ziploc y reutilízalas: es la forma más práctica de llevar fruta y verdura picadas.

5. No dañes tus ensaladas; ya sea que se trate de verduras o frutas, los aderezos o salsas solo se deben poner cuando se vayan a consumir, pues los oxidantes que contienen las pueden echar a peder.

6. Utiliza empaques de vidrio: además de que es una forma muy actual y bonita de llevar tu comida, podrás organizar alimentos por colores y capas como las ensaladas, al mismo tiempo que puedes reutilizar empaques de productos.

7. Combina alimentos naturales y empacados: Quizá una de las mejores recomendaciones es llevar un alimento preparado por ti mismo o algo natural, como las nueces y combinarlo con alimentos empacados como el yogurt.

Las combinaciones perfectas

Copia este listado de combinaciones para que no se te agoten las ideas de lonchera en tu día a día.

Granos y proteínas:

- Ensalada de pasta

- Tortilla de harina o maíz con queso

- Galletas y queso

- Tostadas y mermelada de frutas

- Nueces, maní y trozos de queso

- Avena cocida

- Huevo cocido

- Sandwich o wraps de atún

Frutas (Las más fáciles de transportar)

- Banano (con cáscara)

- Manzana verde

- Fresas

- Arándanos

- Uvas

Empacados

- Yogurt

- Tostadas

- Galletas

- Chocolate (con más porcentaje de cacao que de azúcar)

Al finalizar este ejercicio, podrás darte cuenta de que llevar un estilo saludable o mantener el peso ideal, no tiene que ver con dejar de comer, “la clave está en ¡comer!, eso sí: comer bien. Picar todo el día –siempre y cuando sean cosas saludables- no te hará engordar y sí elevaras tus niveles de energía y de productividad”, agrega Catalina.

Además de aportar a tu salud, llevar loncheras al trabajo te genera un importante ahorro de dinero. Sólo necesitas organizar tus compras, tu tiempo y generar un hábito, que no se lleva más de 15 minutos diarios. En una semana podrás evidenciar los cambios que trae a tu cuerpo y tu actitud, ¡es hora de comer de una forma saludable!

Programas personalizados: la clave

“Cada empleado requiere que haya un balance en su dieta diaria, teniendo en cuenta su requerimiento energético, el cual depende de sus funciones laborales”, explica la nutricionista Adriana Ruíz, coordinadora del programa Equilíbrate de Sodexo Colombia.

Entender que para cada tipo de labor hay una alimentación adecuada es el primer paso a tener en cuenta. Depende sí la función que ejercemos es más de índole operativa o intelectual, hay una alimentación propicia para cada una de ellas.

El tipo de alimentación indicado para un trabajo intelectual es el conformado por alimentos que contengan muchos más nutrientes, omega 3, calcio, hierro, zinc, magnesio y proteínas, que ayudan muchísimo en el desarrollo del cerebro.

Para actividades más físicas son recomendables los alimentos con tirosina, que mejoran la productividad, como las carnes, pescados, pollo y pavo; productos lácteos, como la leche, queso, yogur y requesón; legumbres, como fríjoles y maní. Otros que la incluyen son el tofú, las almendras, las semillas de calabaza, el banano, el aguacate y las semillas de sésamo.

Respetar los horarios

Ya conociendo los alimentos y las posibles combinaciones que al ingerirse pueden ayudar notablemente en la productividad laboral, el siguiente paso para mejorar la Calidad de Vida desde la alimentación está en respetar los espacios de la comida, ya que no hacerlo ocasiona que no se procesen bien los alimentos y no se saque provecho a los nutrientes de los alimentos que se consumen.

Al respecto, Adriana Ruiz opina que “establecer adecuados hábitos nutricionales es importante para el buen desempeño laboral, esto acompañado de actividad física frecuente, mejora el rendimiento y ayuda a incrementar la productividad en las empresas; es vital que los trabajadores incorporen una dieta saludable como estilo de vida, que contenga cereales, frutas, verduras, proteínas, leguminosas, frutos secos, etc.”.

Sabías que....

La Organización Mundial de la Salud indica que las grasas deberían representar entre el 15 % y el 30 % del consumo diario; las grasas saturadas deben constituir menos del 10 % de ese total. Los carbohidratos deben ser entre el 55 % y el 75 % del consumo diario, las proteínas necesitan aportar entre el 10 % y el 15 % de las calorías, y la sal debe limitarse a menos de cinco gramos por día.

