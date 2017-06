Los "youtubers" colombianos Luisa Fernanda W y Matthew Windey saltan al cine

Dos conocidos "youtubers" del panorama latino, los colombianos Luisa Fernanda W y Matthew Windey, sorprendieron al director de cine Antonio Merlano, que sin esperarlo encontró en internet "esencia actoral" para su próxima película, "De regreso al colegio".



Merlano, que también actúa en la película, aseguró en declaraciones a Efe que, en concreto, Matthew Windey tiene "un potencial muy grande" y que quiere trabajar más con él en el futuro porque "es un gran actor" que, en apenas una o dos tomas, le daba al director lo que quería.



Con Luisa Fernanda W, en el papel de una "chica oportunista", también le sucedió "lo mismo" y, pocos días después de finalizar el rodaje, Merlano afirmó que "no se nota la diferencia" con los actores profesionales.



Además de ellos, el artista "Tostao", de Chocquibtown, también tiene un papel en la película y el director destacó su gran "chispa" y su creatividad, ya que el músico pensó sobre la marcha escenas que Merlano introdujo después.



"De regreso al colegio" contará la historia de dos hermanos que repiten el bachillerato 18 veces y tienen el récord mundial de este dudoso honor.



Uno de ellos es interpretado por Windey y el otro por Merlano, que dijo que se tratará de una comedia "muy al estilo" de la serie televisiva "The Office".



Con la narrativa de "falso documental", los alumnos deberán cambiar de centro e ir a una escuela de adultos, donde se encontrarán con el "villano" de la película, un estricto director interpretado por el español Carlos Areces.



Merlano afirmó que al principio había "reticencias" entre el grupo de actores a que los dos 'youtubers' entrasen en el mundo del cine sin experiencia previa y con el único aval de internet.



"Muchos empezaron resistentes, me decían que llevaban 30 años en esto, pero muchos terminaron teniendo una buena relación con ellos", aseguró Merlano, que recalcó que Areces quedó "impresionado" por el trabajo de Matthew Windey.



El director del filme tenía claro que para "De regreso al colegio" quería "convocar a los 'millenials' a que vieran cine latinoamericano" y para ello se encerró en su casa frente a la pantalla de la computadora e investigó durante días a varios 'youtubers'.



A ese casting virtual, del que, según el director, "no todos habrían valido para hacer cine", le siguió un curso intensivo de actuación de cuatro meses con los elegidos.



"A Luisa le fue un poco más complicado, pero ambos conectaron y me gusta brindarles confianza a los actores", dijo el director, que confesó que a ambos les salían "clichés" del estilo propio de los 'youtubers' y que tuvo que trabajar duro para "sacarles de lo que estaban acostumbrados".



Dependiendo del éxito cosechado, el equipo de la película plantea que "De regreso al colegio" se convierta en trilogía y Merlano, que se reunirá con Netflix para intentar estrenarla como original en esta plataforma, dijo que incluso tienen los guiones para una posible serie a partir de la película.