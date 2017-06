Los bancos sí están bajando sus tasas, asegura Asobancaria

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, aseguró que las tasas de interés de las tarjetas de créditohan bajado y precisó que la disminución del consumo se debe más a la debilidad de la demanda de los hogares colombianos.

“Esperamos que haya una política monetaria que permita seguir disminuyendo las tasas de interés, teniendo cuidado con las cifras de la inflación”, precisó Santiago Castro, presidente de Asobancaria, sobre las decisiones que ha tomado el Banco de la República sobre la reducción de las tasas de interés.

Por otro lado, Santiago Castro enfatizó que no hay una fecha establecida para la disminución de las tasas de interés en las tarjetas de crédito. “No sé de dónde sacaron que a partir de julio serán más baratas. No quiero hablar de fechas, porque la banca no puede actuar como un acuerdo”, aclaró.

A manera de conclusión, el presidente de Asobancaria dijo que “se debe asegurar la competencia en el sector financiero. Los recursos de los bancos son los ahorros de los depósitos de los colombianos”.