Esta campaña será de coaliciones y nosotros haremos lo mismo: Roy Barreras

En 6AM Hoy por Hoy, el senador Roy Barreras dijo que la del 2018 será una elección de coaliciones y señaló que en La U van a hacer lo mismo. “Los verdes ya están mirando cómo hacer coalición. Claudia López, Fajardo y Robledo ya están más cercanos, en la derecha el exprocurador Ordóñez, Marhta Lucía Ramírez y el Centro Democrático, y por supuesto nosotros haremos lo mismo”.

El parlamentario afirmó que respeta la posibilidad de que el exembajador Pinzón sea candidato por ese partido. “Yo no conozco las dudas o las inquietudes que pueda tener mi compañero y copartidario Pinzón, pero es un hombre con grandes cualidades. Me parece que hay que darle tiempo. Tiene que hacerse conocer, hablar con los colombianos, que la gente sepa lo que opina”, dijo Barreras.

Y añadió que lo que es importante, es que quien quiera hacer campaña esté seguro de su decisión. “Lo que pasa es que tirarse al agua implica saber nadar y estar dispuesto a la pelea democrática”.

De otro lado, el senador Armando Benedetti se refirió a la polémica por los trinos del exministro Juan Carlos Pinzón. “Yo no entiendo la respuesta de él. Es desmedida. A mí me sorprendió, porque un colega me dijo que a través de él, Pinzón quería expresar su voluntad. Sencillamente o no va a aspirar, o no va a aspirar dentro del Partido. Yo tomo eso como un no rotundo y casi que hasta como un desprecio por el partido".

Por último, Barreras concluyó que la próxima elección será definitoria por las consecuencias que tendrá alrededor del Acuerdo de paz. “Lo más importante es que los colombianos elegiremos el próximo año a un presidente que tendrá retos trascendentales. Uno de ellos es no regresar al pasado. Se decidirá si vamos hacia un país incluyente o nos devolvemos al país del miedo, del odio, de la guerra”.