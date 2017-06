No sabía que el presidente iba a asistir al encuentro: Alexander Vega

En 6AM Hoy por Hoy, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, dijo que el motivo de su presencia en el apartamento de Roy Barreras fue exclusivamente con el objetivo de explicar las novedades de la reforma política. “Primero decir que no fue una llegada sorpresiva. Fue una invitación que me hizo el senador Roy Barreras para que expusiera el tema de la reforma política ante la bancada y no es la primera vez que me invitan para explicar temas similares”.

Añadió que no estaba enterado de la llegada del presidente. “Cuando yo llegué al encuentro me enteré de que el presidente iba asistir. Con los parlamentarios también nos hemos reunido en hoteles, en el congreso y he recibido delegados de las bancadas en el mismo CNE. Ni siquiera tuve un saludo protocolario con el presidente. Mi presencia allí fue para explicar los pormenores de las listas cerradas y los umbrales”, afirmó el magistrado.

El equipo de 6AM le preguntó por la invitación protocolaria en la que se pedía puntualidad por la presencia del presidente Santos, pero el magistrado reiteró que él no sabía. “A mí no me invitaron de esa forma. A mí el senador Barreras me llamó en horas de la tarde, me dijo que iba a haber un encuentro de la bancada y me pide que los acompañe para exponer la reforma”.

Vega concluyó que no va a declararse impedido en las investigaciones a las campañas del presidente Santos. “De ninguna manera voy a declararme impedido. El encuentro con el presidente Santos, yo no tuve contacto con él y en Cartagena ya nos habíamos visto”.