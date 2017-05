La vitamina C, la D y el Zinc esenciales para proteger el sistema inmunológico

Los cambios drásticos de clima que se están presentando en el país y el incremento de los niveles de contaminación, entre otros factores están volviendo más vulnerable el sistema inmunológico de los colombianos. En Bogotá, según la Secretaría de Salud, en los primeros 77 días del 2017 cada día se atendieron en promedio 4.547 pacientes de todas las edades con problemas respiratorios en los hospitales de la capital. Hasta el 18 de marzo se reportaron 350.131 consultas reportadas en toda la ciudad, frente a 296.000 del año pasado en el mismo periodo.

Carlos Julio Pinto, director de epidemiología, análisis y gestión de políticas de salud de la Secretaría de Salud de Bogotá, afirmó que los casos más complejos son los de menores de 5 años y mayores de 60, que pueden terminar hospitalizados o en cuidados intensivos, debido a que su condición inmunológica les dificulta enfrentar los virus que circulan en el ambiente. Hasta el 18 de marzo iban 12.529 hospitalizaciones por IRA y 984 pacientes en unidades de cuidados intensivos.

¿Qué factores afectan nuestro sistema inmunológico?

- Estilos de vida

- Mala alimentación

- Cambios climáticos

- Contacto con otras personas

- Contaminación

- Edad o etapas de vida

- El estrés

- Infecciones respiratorias

- Cigarrillo o alcohol

- Resfriados y gripas

¿Para qué sirve la vitamina C, la D y el Zinc?

La vitamina C: proporciona apoyo para la piel y la mucosa, nuestra primera línea de defensa inmunológica.

El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Esta vitamina se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para:

- Formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

- Sanar heridas y formar tejido cicatricial.

- Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes.

- Ayudar a la absorción del hierro

- Apoya la formación normal del colágeno

- Contribuye a la generación de la energía normal que produce metabolismo

- Reduce el cansancio y la fatiga

- Apoya las funciones psicológicas normales

- Ayuda a mantener las funciones del sistema inmunológico durante y después de las actividades físicas

- También es un antioxidante, es decir, que bloquean parte del daño causado por los radicales libres.La acumulación de radicales libres con el tiempo es ampliamente responsable del proceso de envejecimiento.

La vitamina D, el calcio y la salud de los huesos

Apoya la inmunidad celular, la segunda línea de defensa inmunológica.

Las personas normalmente obtienen vitamina D cuando se exponen a la luz del sol, lo que lleva a la producción de vitamina D en la piel.

- Ayuda al crecimiento y formación de las células

- Contribuye a mantener huesos, dientes y músculos sanos

- Apoya la absorción del calcio y el fósforo

- La vitamina D es eficaz en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas

¿Por qué la vitamina D y el calcio son importantes para la salud de los huesos?

La vitamina D permite que el cuerpo absorba calcio. El calcio es necesario para tener huesos fuertes y sanos. Sin suficiente vitamina D y calcio, es posible que los huesos no se formen debidamente durante la niñez y que pierdan masa ósea, se debiliten y se rompan con facilidad durante la adultez. Incluso si consume suficiente calcio en su dieta, el cuerpo no absorbe ese calcio si no consume suficiente vitamina D.

El Zinc: es un elemento clave en la formación de anticuerpos, la tercera línea de defensa inmunológica.

- Ayuda a mantener la integridad de la piel y las mucosas.

- Ayuda a proteger las células

- Contribuye a mantener el cuerpo sano

- Contribuye a la integridad del sistema inmune

Como estamos expuestos siempre a estos factores que perjudican nuestro sistema inmunológico y lo más importante es la prevención para estar preparados para enfrentarlos, Bayer le apuesta aofrecer una solución innovadora, única en el mercado para proteger las tres líneas de defensa de nuestro sistema inmune con vitaminas C, D y Zinc en una sola goma. Se trata de una solución que le ofrece Una Vida Mejor a niños y adultos a través de una forma fácil y divertida que contribuya a proteger el sistema inmunológico.

