Cirugía plástica: el éxito también recae en que tan responsable, es el paciente

Siempre se ha tenido la idea, que la responsabilidad del éxito en una cirugía plástica recae, exclusivamente en el médico que la realiza. Al paciente se le dice que debe tener claro antes de someterse a cualquier cirugía plástica y estética el certificado valido de la persona quien la va a realizar.

Esto es para muchos, una verdad a medias y es claro porque, pues a pesar de que el profesional sea directamente quien tiene la responsabilidad, también recae en el paciente que sabe tiene deberes no sólo consigo mismo, sino con el equipo de profesionales que realizarán su intervención y que también confían en él como su paciente. El Dr. Tomás Darío Zapata Sierra agrega: “Y es que no son pocos los casos, en que los pacientes, con el ánimo de lograr esa cirugía a costa de todo, deciden al realizarse los exámenes obligatorios que exige el médico y resultan negativos para la intervención, cambiar los resultados de manera fraudulenta y llevarlos así al cirujano.”

Otros pacientes, deciden ocultar información o la dan fragmentada, cuando saben que es vital conocer todo su historial médico y familiar. Existen muchos casos, en que el paciente al saber lo importante de conocer todos sus antecedentes médicos, en su desespero por lograr la intervención, decide no revelar que toman medicamentos para enfermedades que pueden complicar la cirugía caso: diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, etc o que han tenido episodios médicos complicados por alguna enfermedad. También han ocultado que han estado hospitalizados o que tienen cierto número de cirugías pasadas porque saben que pueden no ser candidatos para esa cirugía plástica o que sufren en ese momento de alguna enfermedad que los obliga a llevan un tratamiento, situaciones que al no ser del conocimiento pleno del cirujano, pueden desencadenar en resultados funestos, como muchos de los casos que se conocen a diario, no sólo en Colombia, sino en todo el mundo.

El éxito en una cirugía plástica es compartida, y es vital concientizar a quienes deciden realizársela. No es suficiente buscar al mejor cirujano plástico y la mejor clínica, el más costoso y la clínica más cara, cuando se tiene la claridad de estar poniendo en riesgo la vida y la reputación de un médico porque se realizará una cirugía plástica, bajo el manto de la mentira médica.

Todo lo anterior, se puede verificar y ampliar la información, con la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, para mayor seguridad.

