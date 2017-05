"La música es un lenguaje universal" Justin Freer

En Dos Y Punto conversamos con Justin Freer, director de orquesta y uno de los creadores de Harry Potter and the Philosopher’s Stone In Concert.

Muy pronto podrá disfrutar de la magia musical de la banda sonora de Harry Potter en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en Harry Potter and the Philosopher’s Stone In Concert el 7 de julio a las 8:00 PM, el 8 de julio a las 6:00 PM y el 9 de julio a las 11:00 AM y 4:00 PM.

El concierto será una interpretación de toda la música original de Harry Potter and the Philosopher’s Stone,al tiempo que se proyecta el film. El público tendrá la oportunidad de revivir toda la magia de la película en una pantalla de alta definición de más de 12 metros, mientras oyen a la orquesta tocar la inolvidable banda sonora compuesta por John Williams.

Las boletas ya están disponibles en todos los canales de Tu Boleta.