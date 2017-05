Yo no vivo del sexo, para mi el porno es un pasatiempo: Esperanza Gómez

Esperanza Gómez, la estrella de porno de Colombia, confesó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que desde que vio una revista de sexo explicito, a los 13 años, soñó con ser una actriz porno.

Contó la buena relación con su familia y la comprensión de su marido para con su trabajo . "Ese hombre es enamorado de mi trabajo. Al terminar mis escenas, me tengo que conectar a Skype y me toca describirle paso a paso la escena. Una vez me encontré un librito y tiene cada una de las escenas descritas: el tipo de ropa que yo llevo, si me quitaron el brasier o el calzón primero(...)".

Gómez despierta pasiones y envidia, no obstante, ella aclaró que las mujeres no deberían sentir celos cuando los hombres ven pornografía pues "se excitan con otra vieja pero descargan esa energía con su novia, con su mujer o con su amante".

Sin embargo, aclaró que son muchas las mujeres las que se acercan a ella para pedirle consejos relacionados con el sexo. Por eso mismo, junto con Sony Music, la actriz porno lanzó un nuevo proyecto llamado "Esperanza a Fondo", en el que, a través de videos de YouTube, brinda consejos y resuelve las dudas de mujeres. No obstante, la estrella porno colombiana no plantea dejar la industria pornográfica y menos teniendo en cuenta que en este campo no hay un límite de edad.

A pedido de la mesa, Esperanza explicó que para llegar a un orgasmo es necesario conocer su propio cuerpo. "El orgasmo femenino no solamente es cuestión del cuerpo sino de la mente (...) Tenemos que aprender a tocarnos, explorar nuestro cuerpo nosotras mismas", para descubrir el punto erogéno.

Finalmente, la actriz aclaró que es una mujer bisexual e incluso resulta ser más exigente con las mujeres que con los hombres.