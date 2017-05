He cumplido estrictamente con el programa de Gobierno: Peñalosa

En diálogo con 6AM Hoy Por Hoy, de Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se refirió al proceso de revocatoria que se adelanta en su contra y que definiría en las próximas horas en Sala Plena el Consejo Nacional Electoral.

Peñalosa dijo que le parece “bien el concepto de la revocatoria como está en la Constitución, pero la ley dice que es cuando no se cumple con el programa de Gobierno, no porque sea impopular. Chávez era muy popular mientras acabó con Venezuela y eso no significa que fuera un buen gobernante”.

También, el mandatario de la capital del país aseguró que está “agradecido con los ciudadanos que me eligieron, es el mejor trabajo del universo y yo le dedico mucho más tiempo a trabajar por Bogotá que al tema de la revocatoria”.

Peñalosa agregó que no es un secreto que detrás de la revocatoria en su contra están, por ejemplo, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro y el concejal progresista Hollman Morris.