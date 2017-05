“Decisión de la Corte frente a acuerdos de paz es menos grave de lo que parece”: Jaramillo

El negociador de paz en La Habana, Cuba, Sergio Jaramillo, dijo que después de la decisión de la Corte Constitucional sobre el fast track (vía rápida) como mecanismo rápido para avalar los acuerdos de paz en el Senado, se dicen muchas cosas en una montaña rusa llamada Colombia.

Sin embargo, “si uno se sienta y pausadamente mira lo que dice la Corte, me parece mucho menos grave de lo que parece. Hay una noticia muy buena: La corte declaró que todo el acto legislativo es constitucional, la Corte reconoció que el tránsito hacia la paz requiere unos mecanismos de excepción y le dio el aval”.

En castellano, lo que dijo la Corte es que el acto legislativo, frente al tema del fast track, pretende garantizar el cumplimiento del acuerdo y darle garantía a la contraparte.

“Más blindado no podemos estar. La diferencia está en que el Gobierno pierde la facultad en decir esta proposición se podrá presentar y esta no. Ahora tendrá que dar un debate más fuerte, hay un reto y se hará. No lo veo tan grave. Es un momento de nerviosismo de las Farc y se entiende”.

Jaramillo anunció que hoy viernes se reunirá con las Farc, un grupo que –como lo anunciaron este jueves- lo que debe hacer en este momento es seguir cumpliendo, “expresando su voluntad de seguir cumpliendo y avanzando en el proceso… aquí lo que estamos enfrentando es más que un tema judicial, es político”.

Lo que se espera- después de esta decisión de la Corte, según Jaramillo- es que los congresistas vayan con alegría a defender el acuerdo y a promover el proyecto. “Eso es fundamental”.

La Asamblea Nacional Constituyente, como salida a la decisión de la Corte, está descartada, según Jaramillo.