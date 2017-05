[Video] Hablamos con el temido Doug Stamper de House of Cards

Llega la quinta temporada de House of Cards y en Dos Y Punto estamos felices por esta noticia, no solo porque somos admiradores de las series de Netflix, también porque Diana Montoya, nuestra directora, tuvo una conversación exclusiva para la radio colombiana con el mismísimo Doug Stamper, interpretado por Michael Kelly.

¿Cómo describiría el actor al personaje? “Doug es un sobreviviente… es “difícil de matar” por decirlo de alguna manera y en realidad es el mismo tipo que hemos visto a lo largo de la serie (…) es un buen hombre que ha hecho muchas cosas malas”, comentó Michael Kelly, haciendo referencia al juego de poder que su personaje ha desarrollado en la historia “tiene un gran corazón y sí, hace cosas muy muy malas pero tiene que ver con los problemas de adicción que enfrenta, y eso termina siendo la razón de todo, cómo enfrenta y maneja sus adicciones en el día a día, ya sea por Frank, por Rachel o el alcohol; ese es él y eso es lo que lo hace tan complicado".

Si usted como nosotros, ha seguido la serie, o quizás no –y no está mal que sea así- se pregunta, después de ver las redes sociales invadidas de tweets, videos promocionales como el reciente “remake” del popular “La loca de las naranjas” usado originalmente para la campaña política en Colombia y que ahora destaca fervorosamente al protagonista de House of Cards acompañado de un despliegue poderoso y certero en redes sociales, se habrá preguntado ¿por qué el mundo entero está tan fascinado con esta serie? ¿Qué es lo que atrae de esta historia?

Michael Kelly tiene su propia perspectiva al respecto “House of Cards es sobre el Poder, y es algo con lo que todos nos podemos identificar, el poder en cualquiera de sus formas, el poder es fascinante y lo ha sido durante toda la historia, por eso es algo que cualquiera puede asimilar”.

Hay muchos actores y figuras de la pantalla que no les gusta verse en las producciones en las que participan, otros simplemente no tienen entre sus hábitos ser televidentes y con la llegada de las plataformas de streaming como Netflix, que trajeron consigo las maratones interminables… ¿cómo le va a “Doug Stamper” con estas costumbres? “Lo hago pero máximo de dos episodios; tengo dos hijos pequeños de siete y 4 años, estamos tratando pero aún no llegamos a los tres episodios por noche. Hay que acostarlos, y si trasnochamos y hay que levantarse a las 6 de la mañana a llevarlos al colegio… no vale la pena, dos es nuestro límite”; y no es para sorprenderse, un actor que combina su trabajo con el rol de hombre de familia, acomodando su gusto por las grandes historias (como en la que participa) a su estilo de vida; esa es precisamente una de las ventajas de esta nueva era de la televisión vista en el momento que desee, desde el lugar que desee.

Ya sea que usted tenga la medalla como uno de los miles de fanáticos de House of Cards o no, desde Dos Y Punto le extendemos la invitación a que se deje seducir de una gran trama, muy acorde con los tiempos políticos que vive, no solo Estados Unidos, sino el mundo entero, en el que el poder es un arma de combate manejada por muchos hilos que personajes como Frank Underwood (protagonista de House of Cards) y Doug Stamper, interpretado por nuestro invitado Michael Kelly saben manejar a su antojo para onseguir sus objetivos.

Disfrute de esta entrevista completa en el video.