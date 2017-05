“Nos conocimos en Bogotá estudiando; él hizo parte del grupo de desmovilizados de los paramilitares que se acogió al programa de la ACR y yo desplazada por ese mismo grupo de mi tierra en el Caquetá. Aunque mi familia me decía que cuidado con quien me iba a meter, yo me enamoré y hoy llevamos casi 10 años en un proyecto productivo gracias a la Universidad EAFIT, que nos ayuda a vivir a nosotros y a nuestras familias”.

Conozca la historia de Carlos y Alejandra; víctima y victimario, que nos enseñan y dan un hermoso ejemplo de convivencia, perdón y empeño por salir adelante.