Yesid Reyes defiende avances de la JEP

El ex ministro de Justicia, Yesid Reyes, le respondió al analista Pedro Medellín, quién en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio dijo que la Justicia Especial para la Paz se estaba manejando de manera irresponsable y no era justo que mientras el ‘cerebro’ del atentado al Club El Nogal esté libre, el exministro Diego Palacio no haya sido beneficiado con la JEP.

Del caso de Herminsul Arellán, quien quedó libre condicionalmente después de acogerse a la Justicia Especial para la Paz por la explosión en El Nogal, explicó “que está libre, pero es una libertad condicional no es una amnistía. No le han perdonado el delito, una libertad condicionada significa que la persona queda provisionalmente en libertad, mientras el juez competente para ocuparse de su caso dice si es o no responsable y determina la pena que debe cumplir”.

Y añadió “que la figura de la libertad condicional, que existe hace muchísimos años en la figura jurídica, no es equiparable a unas vacaciones. La libertad provisional es un mecanismo para que una persona quede libre mientras un juez decide sobre su condena (…)”.

Pero, ¿por qué Arellán quedó libre? “Se necesita cumplir tres condiciones para que haya libertad condicionada: que el funcionario diga si los delitos por el cual está privado de la libertad tienen relación con el conflicto armado. El segundo, que haya cumplido cinco años de privación de la libertad y tres, que se comprometa a acogerse a la JEP. Por prensa me entero que al general Uscátegui le concedieron la libertad, asumo que habrá cumplido los tres requisitos. Y por lo que he escuchado en medios, el exministro Diego Palacio no cumplía algunos de los tres requisitos. Entonces, no veo donde haya un abuso de un juez donde se certifique que los requisitos no se cumplen”, respondió el jurista a Caracol Radio.

Reyes también explicó que si un juez le concede libertad provisional a quien no haya cumplido los cinco años que dice el requisito de la JEP, prevarica.

“El requisito es uno solo para todo el mundo: cumplir cinco años. No hay un tratamiento diferenciado, el juez solo verifica los requisitos, quien lo cumple tiene el derecho, quien no lo cumple no. El que no quiera entrar al proceso de paz se somete a las investigaciones propias de la justicia ordinaria”.