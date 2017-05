Secretos de una inundación anunciada

El contratista del deprimido de la 94 también tiene líos en Pasto.

Según Darcy Quinn actualmente ese consorcio tiene un proceso pendiente por incumplimiento ante el Consejo de Estado.

Revela además las razones por las que el distrito habría recibido la obra sin que estuviera lista en un 100%.

“También me dicen que la directora del IDU Yaneth Mantilla ofreció su renuncia si no inauguraban el día que vencía el contrato por eso le hicieron meter las de caminar a Peñalosa. Inauguraron sin tener todo listo…Además ella es muy muy pila pero tiene una falencia: no es ingeniera”.