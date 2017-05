El Dorado está afectado por las lluvias del fin de semana en un 5%: Aerocivil

Alfredo Bocanegra, director de Aerocivil, reportó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que las afectaciones en el aeropuerto El Dorado, producidas por el invierno de este fin de semana en Bogotá, han sido moderadas, no tan severas como se podrían prever.

“Ayer teníamos 882 operaciones, 46 cancelaciones. Es decir, hubo cancelaciones por el cinco por ciento. Y no significan que las personas no hayan podido viajar, son vuelos que se acumulan, personas que se reprograman para que viajen en vuelos siguientes. De todas maneras no tuvimos sino demora en 164 vuelos por una tormenta eléctrica, no por las lluvias, lo cual determina el cierre de operaciones por previsión”, explicó Bocanegra.

El funcionario aclaró que la Aerocivil está muy preparada tanto en tierra como en aire ante los pronósticos de lluvia intensa hasta junio, según el Ideam.

La acumulación de aplazamientos de horarios de vuelos alcanzó el 20 por ciento este fin de semana. “Lo importante es que las personas puedan hacer la reprogramación de sus viajes…”.

Bocanegra expresó que, pese al invierno, la seguridad aérea en el país- como siempre- está garantizada. “Cuando tenemos registradas tormentas eléctricas en nuestros radares, como ocurrió ayer a las 3:20 de la tarde hasta las 6:20 de la tarde en Bogotá, inmediatamente suspendemos operaciones y llamamos a la comprensión de nuestros viajeros”.

La Aerocivil resaltó que el aeropuerto El Dorado de Bogotá es el primero en Colombia con categoría 3 (la máxima). “Ya tenemos una de las pistas completamente en categoría 3 y estamos trabajando todo el proceso para ingresar con otra pista en categoría 3”.