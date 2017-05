Es ingenuo pensar que crisis de Venezuela no tocará a Colombia: Naím

Moisés Naím, politólogo venezolano, dijo en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que habrá reuniones de amigos del Gobierno que se declaran en Constituyente y seguramente, cree el columnista, emitirán un comunicado, “pero eso es teatro, es escenografía para distraer lo que realmente está viviendo el país. Lo que no se sabe es hasta cuándo aguantarán los venezolanos”.

De acuerdo con Naím, Nicolás Maduro apuesta a que por cansancio los protestantes mengüen sus protestas, pero hasta el momento no ha ocurrido. “Llevamos 40 días de protestas, de movilizaciones y hoy habrá un plantón. Hoy lo que sucede es espontáneamente, en distintos pueblos, en distintos estados, sin una directriz central. La gente ya está desesperada, harta, está tomando su iniciativa para protestar, pero ha durado mucho más de lo que imaginaban”.

Lo cierto, según Naím, es que los mandatarios de América están mirando a Venezuela. Donald Trump habla de la crisis venezolana a todos los presidentes de América Latina con quien se encuentra. “Él es consciente del problema que hay, pero no podrá hacer mucho. Ese es un problema que tendrán que atender más los vecinos”.

El presidente Juan Manuel Santos, según Moisés Naím, había tenido que manejar con mucho cuidado la situación de Venezuela por blindar el proceso de paz.

“Pero se le está acabando el tiempo, pensar que lo que está ocurriendo en Venezuela no va a llegar a Colombia puede ser ingenuo. Venezuela es una olla de presión y Colombia es un vecino cercano. Es difícil pensar que no habrá consecuencia para este país. Y no solo a la zona fronteriza, llegará más allá”.