Así ingresa el ataque cibernético a su computador: experto

Andrés Guzmán, experto en delitos informáticos, contó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que ese virus mundial no fue un ataque solo de la última semana, sino de meses. “Lo que ocurre es que este ataque se propagó hasta llegar a empresas muy importantes como telefónica, lo que generó una alerta mucho mayor”.

Se propaga- según el ingeniero- por correo electrónico. “Llega correo, no hay necesidad de abrir el adjunto y se instala en la máquina. Lo que lo hace tan dañino es que se propaga por la red. Él se propaga de máquina en máquina, en Telefónica les tocó apagar todas las máquinas, él cifra, encripta toda la información y es como si usted le colocara una contraseña a su computador que no lo deja ingresar. Los delincuentes solicitan un pago, y no dejan ninguna huella, lo que hace que sea indescifrable”.

De acuerdo con Guzmán, el ataque cibernético mundial afecta solo a Windows y en últimas no se roba nada de información. “El delincuente no entra y ve los archivos, lo que hace es que encripta. El objetivo es extorsivo, extorsionar a las personas”.

Lo preocupante es que en muchas ocasiones el virus llega desde un correo que plagian y así ganan la confianza de las víctimas. “Lo que uno debe hacer es desconfiar muchísimo. Si no se está esperando algún tipo de información no la abra”.