¡Llegó Juanes…Y punto!

Cualquiera podría pensar que quienes se encuentran en la cima de la industria pop nos miran desde el cielo, como si fueran dioses, o extraterrestres. Pero Juanes, más allá de todo lo que podamos creer, sigue siendo un muchacho de Medellín que, como todos nosotros, se puede ver abocado a momentos de incertidumbre y tristeza. Es fácil que aquello que en algún momento nos hizo sentir bien, el lugar en el que estuvimos cómodos, se convierta en una prisión. “Mis planes son amarte” es un trabajo ambicioso, porque se trata de un ejercicio de libertad. En palabras del mismo Juanes: “vengo de momentos muy difíciles…he vuelto a encontrar nuevamente el sentido de las cosas.”

No basta con decir que el nuevo álbum de Juanes es un ejercicio de experimentación, por tratarse del primer álbum audiovisual en la música latina; efectivamente, la unión de los 12 videoclips, hechos para cada una de las canciones del álbum, conforma una película. Pero no es solo eso: se trata de una producción ambiciosa, pues combina sonidos y géneros venidos de todos lados. Un poco de pop, un poco de rock; algo de género urbano, un poco de bossa nova. Muchos sonidos distintos y una sola pasión por la música. Es un álbum auténtico y honesto, y es precisamente esa su cualidad más arriesgada.

El álbum, ante todo, es un regreso a casa. “Cuando me siento muy nervioso, me imagino que estoy en mi colegio, cantando Zamba de mi esperanza otra vez,” nos contaba, mientras todo su equipo lo miraba emocionado; ellos también estaban allí en los momentos en que las cosas no parecían tener sentido. Volvió a Medellín buscando las razones que lo llevaron a la música en un comienzo, y se encontró con un grupo de productores y compositores jóvenes que refrescaron su sonido y le devolvieron la autenticidad que él sentía refundida. Llamó a sus amigos y buscó su colaboración. Todo ese trabajo supo dar un resultado, y tuvimos el privilegio de estrenarlo para la radio.

Trabajó dos años y ahora está de vuelta. Fiel a sus raíces, quiso terminar su conversación con nosotros, saludando a su mamá y a su hermana. “Ya parezco un ciclista”, dijo. Mandó sus saludos, abrió su corazón y nos habló con ternura de su querida Medellín; contuvo las ganas de llorar, a diferencia del resto de la gente en la cabina y se despidió, en medio del desorden y de todos aquellos que querían tomarse una foto con él. No en vano todo el mundo se refiere a él como “el parce”, porque con él, todos nos sentimos con un amigo, un bacán. Ojalá todos sus parceros, que vamos a disfrutar de su nuevo álbum y celebrar su regreso a la libertad y a la música sepamos estar ahí, en las buenas y en las malas.

Acompáñenos a disfrutar de nuevo de la emocionante conversación que tuvimos con Juanes en Dos Y Punto