Luis Fernando Mejía será el reemplazo de Simón Gaviria

Aunque no ha definido su futuro próximo, tiene claro que no quiere inhabilitarse y en ese sentido prefiere dejar su cargo así no tenga claro si va a ser candidato.

Sin embargo también tiene la posibilidad de ir a estudiar a Harvard o simplemente descansar para luego participar de algún proyecto político pero ya no como candidato sino como figura representativa del liberalismo.

Gaviria estuvo en boca de todos los sectores políticos meses atrás cuando se conoció de un supuesto ofrecimiento de Germán Vargas Lleras para que fuera su fórmula vicepresidencial.