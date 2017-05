Colombia, con todo para ser potencia en estudios clínicos

Sin duda alguna Colombia tiene todo para ser un país potencia en la investigación clínica, no sólo en la región sino a nivel mundial y parte de esta afirmación, es gracias a la excelente calidad de los médicos reconocida a nivel mundial, las mejoras que ha tenido la infra-estructura en las diferentes clínicas y centros de diagnóstico en el país, mejores costos, etc. Es frustrante convivir con una enfermedad crónica y que a pesar de los medicamentos, no se logre un buen control de la enfermedad ya que con el tiempo puede producir daño en diversos órganos, incapacidad permanente, disminución de la calidad de vida y sobre costos en el manejo de la enfermedad.

Los tratamientos para enfermedades crónicas, deben evolucionar en forma constante para beneficiar a todas aquellas personas que son diagnosticadas o que la padecen, así como la de su familia, por la carga genética que poseen muchas de ellas. De ahí, la importancia de la investigación clínica.

Para desarrollar al máximo este tema la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica ACIC, resuelve todas las posibles inquietudes que sobre el tema se puede generar en una persona que padece una enfermedad crónica y que podría ser voluntario en una de estas investigaciones clínicas que actualmente se llevan a cabo en el país, no sólo para su beneficio, sino para ayudar a muchos otros pacientes que como el, necesitan tratar su enfermedad y tener mejor calidad de vida.

¿Qué es una investigación Clínica?

Se refiere a la realización de cualquier investigación que se lleve a cabo en seres humanos con el fin de identificar o descubrir, los efectos clínicos que tienen los medicamentos sobre las personas. Su principal objetivo, es determinar si los nuevos medicamentos o tratamientos son seguros, efectivos y que además realmente ayudan a retrasar las complicaciones, todo encaminado a una mejor calidad de vida de quien padece la enfermedad,

¿Qué enfermedades se están investigando actualmente para nuevos medicamentos o tratamientos en el país?

Enfermedades crónicas como: el cáncer, la diabetes y sus complicaciones, hipertensión, colesterol elevado y alto riesgo cardiovascular (riesgo de infarto cardíaco, infarto cerebral), enfermedades esqueléticas y articulares (osteoporosis, artrosis, artritis reumatoidea) demencias, enfermedades infecciosas y tropicales (dengue, zika, leishmaniasis, entre otras)

¿Cuáles son los riesgos al participar en un estudio clínico?

- Al igual que un tratamiento médico para el manejo de cualquier enfermedad, los estudios clínicos también pueden ir acompañados de ciertos riesgos definidos como eventos secundarios y reacciones adversas.

- Antes de tomar la decisión de participar en un estudio clínico, el paciente será informado por un médico acerca de dichos riesgos. Después de ser informado, podrá evaluar los riesgos a los que estará expuesto frente a los beneficios que obtendrá. Si se encuentra participando y durante el transcurso del estudio clínico se halla un posible riesgo potencial, el paciente será informado y el estudio clínico podrá ser suspendido del todo o por un tiempo determinado, hasta obtener mayor información, esto con el fin de siempre garantizarle la seguridad la paciente.

- Es importante tener claro que los eventos secundarios y reacciones adversas asociadas a un estudio clínico, se encuentran evaluados por entidades regulatorias y sanitarias y por un comité de ética en investigación clínica.

¿Qué garantías tiene el paciente, como voluntario de un estudio clínico?

- La búsqueda de nuevos y mejores tratamientos exige investigación rigurosa, conocimiento médico y procesos de calidad certificados. Estas son las características que se tienen en una investigación clínica. Estas investigaciones, están dedicadas al desarrollo de estudios con pacientes reales quienes, como voluntarios, ayudan a la investigación de nuevos medicamentos, para beneficio de la actual y de las futuras generaciones de enfermos.

- Antes de iniciar un estudio clínico, todos los participantes serán informados detalladamente acerca del estudio mediante un proceso llamado lectura del consentimiento informado. Durante este proceso, el paciente recibirá información acerca de potenciales efectos secundarios, tratamientos alternativos, beneficios, costos y compensaciones, derechos y deberes del participante, entre otros.

- Una vez el paciente haya recibido dicha información acerca del estudio en el cual esté considerando participar y haya resuelto sus inquietudes y comprenda completamente el contenido, puede tomar la decisión de ser participante al firmar el consentimiento informado. Así mismo, es importante tener en cuenta que una vez firmado, el paciente tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento del estudio.

¿Tiene algún costo para el paciente, participar en un estudio clínico?

No, cada estudio es diferente. Dependiendo del estudio, los exámenes, laboratorios, tratamiento y demás procedimientos están cubiertos y el participante no debe cancelar nada.

¿Cuánto tiempo puede durar el estudio clínico?

Cada estudio es diferente, unos pueden ser de corta duración, como también existen estudios clínicos que pueden durar varios años.

¿Qué beneficios recibe el paciente al participar como voluntario?

- Tiene la oportunidad de ser una de las primeras personas que se beneficie de los nuevos avances médicos.

- Recibe una atención privilegiada con un equipo humano calificado que vigilará su estado de salud.

- Contribuye para conocer más sobre su enfermedad y los posibles nuevos tratamientos

- Al hacerlo, tendrá un equipo médico-científico para acompañarlo, asesorarlo y hacerlo sentir cómodo con personas que vigilarán el estado de salud.

- Puede participar en el estudio de un nuevo medicamento desarrollado por una compañía farmacéutica, donde podrá ser parte de la investigación clínica en Colombia y a nivel mundial.

Hay que aclarar, que no todas las personas pueden participar, sólo pueden participar quienes cumplan ciertos criterios dentro de cada estudio.

Muchas personas al tener claro que es la investigación clínica y los beneficios que conlleva su posible participación, seguro querrá saber más sobre cada una de ellas. Una importante y valiosa información que atañe a todo un país ya que muchos pacientes están a la espera diaria de una nueva y positiva noticia, sobre el manejo de su enfermedad.

ACIC