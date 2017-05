Investigación de baldíos es un refrito: ex superintendente de Notariado

Como un “medio refrito”, calificó el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez el informe de la Contraloría General de la República sobre la entrega de predios baldíos a privados.

Manifestó que en Colombia no hay una sola sentencia de acumulación y ahora vienen a decir que presenten las demandas, pero aclaró que lo más grave es que no tuvieron la última sentencia de la Corte Constitucional que establece que solo se podrá hablar de acumulación después del 7 de agosto de 1994, fecha en la que se promulgo la Ley 160.

Aclaró que todos los casos expuestos por la Contraloría, las adjudicaciones se presentaron antes de la implementación de la nueva ley, por lo cual ningún juez va a recibir una demanda de esta clase.

“Solo los jueces de la República determinan sí hay acumulación o no, entonces yo no entiendo porque están partiendo de una base que ningún juez lo ha dicho, comentó

Por ello, estimó que esto es un refrito y mucha más bulla de la Contraloría General de la República y estimó que este documento fue presentando por el delegado de tierras y no del despacho de Edgardo Maya Villazón.

“A mí me parece que ahí hay un tufillo que no me gusta”, comentó el exsuperintendente en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Finalmente, afirmó que “dejemos de armar escándalos en donde no los hay y eso suena muy bonito pero no va a pasar nada”.