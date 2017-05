El Ministerio de Transporte reitera que la operación de Uber en Colombia es ilegal

Las plataformas tecnológicas como Uber no están autorizadas para operar en el país, y por consiguiente, sus actividades son ilegales, aseguró el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Aseguró que lo único evidente es que Uber se convierta en una empresa formal y con vehículos afiliados con el fin de poder prestar el servicio de forma legal en el territorio colombiano.

“Claramente la situación no es fácil, no es una situación propia de Colombia si no que es problema que se viene registrando en varios países del mundo”, subrayó.

Aclaró que el Ministerio de Transporte siempre ha señalado que Uber es ilegal y en eso “nosotros siempre hemos sido categóricos en manifestarlo, tanto es así, que la Superintendencia de Transporte ha sancionado a varias plataformas que están prestando un servicio ilegal”.

Dijo que ante esta situación son los alcaldes quienes deben realizar los operativos correspondientes para neutralizar el accionar de la ilegalidad del transporte en sus municipios.

De acuerdo con el Ministro de Transporte, en estos momentos se adelantan protestas de taxistas en 22 ciudades del país por la problemática que se registra en el sector, como es el mototaxismo y que los vehículos particulares presten un servicio público.