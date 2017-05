El nuevo libro de Caracol Radio y su programa 6 AM Hoy x Hoy, editado por Conecta, explica como un grupo de hombres y mujeres, la mayoría colombianos, está cambiando el mundo. Se trata de la recopilación de las mejores entrevistas hechas en ese espacio con líderes destacados por su capacidad de perseverar, trabajar en equipo y dar ejemplo a la sociedad.

Lo explica mejor el director de 6 AM Hoy x Hoy, Darío Arizmendi: “Para ser líder es imprescindible aprender de los maestros. Hemos reunido a algunos de los mejores”. Y también el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo: “El periodismo puede inspirarnos mediante las historias de quienes han vivido vidas ejemplares”.

Los siguientes son los personajes cuyas palabras están compiladas en el libro ‘Por qué triunfan los líderes’ y algunas de sus enseñanzas.

Getty Images

1. José ‘Pepe’ Mujica, expresidente de Uruguay: “Nunca hay ningún triunfo definitivo, ni ninguna derrota definitiva. Hay una escalera y el premio está en la escalera misma, no en el final”.

Colprensa

2. Ángela Patricia Janiot, periodista de CNN en español: “Hay que ser consecuente con lo que uno cree y piensa; ahí está la clave de la felicidad”.

Colprensa

Colprensa

3. Rodolfo Llinás, médico neurofisiólogo: “Tenemos miles de años de existencia. La pregunta es cuánto tiempo más vamos a sobrevivir”.

Colprensa

4. Humberto de la Calle, negociador de paz con las Farc: “Estudio todos los días, siempre aprende uno algo; es una actividad que uno no debe clausurar nunca”.

Colprensa

5. Luz María Martínez, líder de la expedición a Júpiter de la Nasa: “A todas las niñas les digo que no les dé miedo, que se atrevan, que sigan los sueños, que no piensen en lo que van a decir los demás”.

Colprensa

6. Adriana Ocampo, científica del programa ‘Nuevos Horizontes’, de la Nasa: “Recibí el llamado de las estrellas para tratar de entender si estábamos solos en el Universo”.

Colprensa

7. Íngrid Betancourt, ex candidata presidencial y exsecuestrada por las Farc: “Pensé que si no perdonaba, me iba a volver como ellos”.

Colprensa

8. Equipo Siete Cumbres, encabezado por Juan Pablo Ruiz, para ascender a las mayores elevaciones del mundo: “Cada vez eran peores las condiciones, pero lo logramos”.

9. Harold Fernández, jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Sothside, de Nueva York, emigrante a EE. UU.: “Fueron siete horas que nunca se me olvidan, porque todos pensábamos que el bote se iba a hundir”.

10. Luis Carlos Sarmiento Angulo, empresario: “Nuestra primera responsabilidad es ocuparnos de todo lo que esté saliendo mal”.

11. Carlos Raúl Yepes: “En algunos trabajos uno se queda con las ganas de hacer las cosas simples y básicas de la vida”.

12. Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito: “Yo duermo muy bien, porque tengo un equipo extraordinario de gente que está al frente de la operación”.

13. Mario Hernández, empresario: “No se endeuden demasiado”.

14. José Alberto Vélez, expresidente del Grupo Argos: “Lo primero que hice tras mi retiro fue levantarme tarde”.

15. Christian Daes, empresario: “Uno nunca puede bajar los brazos, ni puede dejar de creer en Dios. Hay que seguir hacia adelante”.

16. Gustavo Lenis, empresario: “No voy donde el siquiatra, pero monto en bicicleta, me organiza la cabeza y me enseña que soy capaz, con disciplina, de alcanzar las metas que me propongo”.