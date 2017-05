Los primeros anuncios de Rock al Parque

Desde su cuenta oficial en Twitter, llegaron los primeros anuncios de las bandas internacionales invitadas a Rock al Parque. En general, pinta para ser un festival muy interesante, no solo por la diversidad de propuestas invitadas, cualidad constante y consistente en este festival, sino por los grupos en sí, que conforman un cartel improbable y muy llamativo, que incluso comprende una banda de la China.

Para que se entienda bien la forma en que se diseña el cartel de éste, el festival de música gratuito más grande de Latinoamérica, es importante tener en cuenta algunas variables, porque de ninguna manera se hace (ni debe hacerse) como el cartel de festivales privados con boletería, como Estéreo Picnic.

Primero, el público para el que está diseñado, que tiene todo que ver con el consumo musical en la ciudad. Si bien es cierto que la radio comercial está pensada para la inmensa mayoría, son abrumadoras las mayorías a las que la radio desconoce, y que se encuentran reconocidas solamente por su propio circuito de conciertos y, por supuesto, por Rock al Parque. En resumen, no existe un sistema de medios masivo dedicado al enorme público metalero y posiblemente los medios desconozcan por completo a qué suena la excelente banda femenina Nervosa, de Brasil, o a qué suenan Death Angel, Heaven Shall Burn o Lamb Of God, que es la punta de lanza hasta ahora, en lo que se refiere a los sonidos más pesados.

Segundo, el presupuesto de Rock al Parque no es pequeño, pero no es tan grande. Eso quiere decir que el festival tiende más a combinar sonidos del pasado, entre lo clásico y lo alternativo del rock, el punk, el metal o el reggae y del futuro, con apuestas que se hacen por sonidos que son interesantes hoy y posiblemente mañana sean grandes en sus respectivas escenas. Tercero, los valores distritales tienen un peso muy grande en el festival que, como bien se sabe, es un gigantesco acto político. Por eso la gran combinación de vertientes musicales, o esfuerzos como el de hacer una tarima de agrupaciones femeninas, muy interesante en términos de sonido.

En resumen, Rock al Parque es un festival lleno de propuestas, pero también poblado de nostalgia. Es metalero, porque Bogotá es una ciudad metalera, pero le apuesta a traer sonidos interesantes que maticen esa impresión. Para todos aquellos que no son adeptos del rock pesado, hay propuestas de gran calibre, como Macaco, Draco Rosa y la Santa Cecilia y sonidos independientes de amplia difusión, como Kanaku y El Tigre, de Perú, Catfish, de Francia, Cómo Asesinar a Felipes, de Chile y Los Espíritus, de Argentina. Si hacen un repaso de todo lo que se ha anunciado hasta ahora, podrán ver hasta qué punto el Rock al Parque de este año va a ser un festival que valdrá la pena comerse completo.

Tal vez, solo tal vez, queda faltando algo más en lo que a punk se refiere. H2O y 2Minutos son grandes bandas, pero los últimos festivales se han caracterizado por tener invitados punkeros contundentes y sé que el público va a reclamar algo similar, porque ha tenido gran éxito.

Hace unos meses, se entabló una acción de tutela que buscaba obligar a Rock al Parque como institución a definir el rock, con miras a “depurar” las propuestas, las apuestas y los invitados. Se trata de alguien cuya banda nunca ha pasado a formar parte del cartel del festival y la discusión que plantea sale sobrando, pero revisando el cartel, parece que se le está dando una respuesta a todo volumen al artífice de semejante embeleco. El rock, parece constarnos, es una cuestión de compromiso, de actitud, sin importar qué suena, ni a qué suena. Falta confirmar algunos invitados, y nosotros en Dos y punto estaremos pendientes de los próximos anuncios que haga Rock al Parque 2017.

Esta es la lista de invitados internacionales hasta ahora.