"Aterciopelados nunca se ha ido": Andrea Echeverry

La inolvidable Andrea Echeverry, "co - equipera" de Héctor Buitrago en la inmortalización de ese icono de la música colombiana llamado 'Aterciopelados', pasó por Dos Y Punto para recordarnos que no se han retirado de la música y que aunque grandes himnos del rock nacional como 'Florecita Rockera' y 'No Necesito' se han convertido, con el pasar de los años, en clásicos memorables, no han dejado de hacer música y de dar a luz nuevas canciones que robustecen su catálogo particular, ahora respaldado por una multinacional.

Por esta razón, este sábado 6 de mayo, Bogotá será el epicentro de una noche emblemática: La 'FIESTA RELUCIENTE Y RECHINANTE. ATERCIOPELADOS y SUPERLITIO', dos de las bandas colombianas más reconocidas a nivel mundial y con más de 20 años de trayectoria, estremecerán a los capitalinos en una fiesta llena de sonidos colombianos fusionados con el rock, pop, funk, salsa y groove. Los asistentes podrán cantar a todo pulmón canciones como Te lastimé y No sé si volverá, o Bolero Falaz, Maligno y Florecita Rockera; hits de toda una generación.

Para calentar la noche, SALSANGROOVE serán los responsables de poner de bailar a la humanidad. Con una propuesta fresca que mezcla la salsa y la electrónica, reversionando clásicos como: Llorarás y Mujer Divina, entre otras.

El Auditorio Mayor Cun, antiguo Downtown Majestic, será testigo de la primera versión de la fiesta Reluciente y rechinante, donde la música será la protagonista de la noche.

BOLETERÍA:

Preventa: Puntos TUBOLETA

LUGAR: Auditorio Mayor Cun (antiguo Downtown Majestic)

Hora: 8:00 Pm

Dirección: Calle 23 # 6- 19