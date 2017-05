Uno de los productores de 'Despacito' no teme quedarse en el anonimato

Como músico, baterista y productor, Andrés Torres se sabe complacido con no gritar a los cuatro vientos que es parte del equipo de producción de la canción que le dio la vuelta al mundo con un éxito rotundo: 'Despacito'.

“A mi me encanta la posición del productor y no creo que la gente no lo reconozca (porque además no debería), el trabajo detrás de cámaras tiene una magia y creo que puede hasta dañar la percepción que tiene un fan porque a veces se confunde y dicen –no lo hizo el uno, lo hizo el otro- me parece que el productor está en donde debe estar", declara con "frescura" el joven músico, que no teme enfrentar con desparpajo y sorprendente sencillez su condición como uno de los productores más respetados del momento; "me encanta cada vez que escucho ‘Despacito’, me encanta que mi esposa lo sepa y que mis amigos lo sepan, no hay que gritarlo a los cuatro vientos porque en realidad el éxito es de Fonsi, de Yankee y de toda la gente involucrada”, agregó Torres.

¿Qué historia hay detrás de la producción del fenómeno musical del 2017 en Latinoamérica? Escuche en el podcast de Dos Y Punto la conversación de la mesa de trabajo de Dos Y Punto con Andrés Torres, productor de 'Despacito'.