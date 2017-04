“Organizaciones delincuenciales recogían dinero para hacerme un atentado": Fiscal de Medellín

La directora de la Fiscalía de Medellín, Claudia Carrasquilla, es la mujer que la mafia de la capital de Antioquia quiere asesinar. Sin embargo, ella no tiene miedo.

“Miedo no siento porque siempre estoy fortalecida por Dios. (…) Siempre he hecho las cosas bien y he tratado de cumplir con mi cargo", dijo en 6AM Hoy por Hoy. Y agregó que supo que organizaciones delincuenciales de Medellín estaban recogiendo dinero para ejecutar un atentado.

Carrasquilla contó que “nunca han intentado sobornarme e incluso me llaman la dama de hierro” y aseguró que detesta la corrupción. Por esa razón, dijo, cuando se da cuenta de casos de corrupción dentro de la rama judicial, ella es la primera en compulsar copias.

Por último, dijo estar agradecida con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pues la ha apoyado en esta situación.