“Ocho alcaldías locales de Bogotá tienen irregularidades en contratación”: Personera

En ocho de las once visitas adelantadas a las alcaldías menores de Bogotá, por parte de la Personería, se han encontrado irregularidades en los procesos de contratación. Así lo confirmó, este jueves 27 de abril a Caracol Radio, Carmen Castañeda, personera de Bogotá.

“Estamos adelantando una serie de visitas, primero revisamos las alcaldías, hacemos unas visitas donde hay más presupuesto, es decir, en malla vial. Allá hemos llegado, ya tenemos informes de ocho alcaldías y en todas se han presentado irregularidades”.

Las investigaciones, según la funcionaria, se están adelantando a través de procesos verbales, evitando que se extiendan por más de dos o tres años.

“Los alcaldes son elegidos por meritocracia, ellos se presentan y se escogen las mejores de vida por parte del alcalde”, aclaró la Personera. Y opinó que así muchos funcionarios públicos tengan la mejor hoja de vida, pero si no tienen el espíritu y la vocación por lo público, su actuación no será la mejor.

“He dicho y he sostenido que puede usted tener todos los títulos del mundo, pero si, de su corazón y el sentir no está hacer las cosas bien y servir a los demás, podrán existir todos los instrumentos del mundo y esto no va a cambiar”.