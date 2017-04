“Planeé dos días antes mi desnudo ante la protesta venezolana”: Wuerich

Hans Wuerich, quien desnudó y con una biblia en sus manos se atravesó a una tanqueta en Venezuela, habló con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, y dijo que planeó todo el suceso que hizo dos días antes.

“La impotencia me llevó a todo esto, me hizo olvidar el peligro de que me mataran, me cogieran preso. No les consulté a mis familiares, ni a mis amigos. En este problema me metí solo y ahora todo el mundo sabe. No sé si pueda verse como extremista radical, pero cada vez que salgo veo miseria, pobreza, mendigos de un lado, de otro, mujeres con niños recién nacidos pidiendo limosna. Todo eso me frustró. No me importó si me mataran, quería hacer sentir ante el mundo la tragedia humanitaria que se vive acá”.

Narró que la gente- cuando se desnudó- no dijo nada. Al contrario, se alejaron de él. “Recuerdo a un muchacho protestante, el chamo me dijo: yo te acompaño, pero al final se fue para atrás y yo quedé solo con la guarda venezolana, que por cierto no me dijo nada. Me respondió con gases”.

Cargó la biblia, al momento de la protesta, “porque es más que la Constitución. Soy muy creyente, quería hacerle ver a la guardia que estábamos con Dios y con él todo se puede”, dijo este joven graduado de producción audiovisual de la Universidad Santamaría y amante de la música colombiana.

De la burla que le hizo Nicolás Maduro después de verlo desnudo oponiéndose a las protestas, respondió “que la burla la utiliza el acomplejado e ignorante para sentirse más sabio. Esa burla, esa moza, no me tiene cuidado. Que se siga burlando, que siga haciendo el ridículo que más mete la pata”.

Confesó que tiene miedo por él, por su familia. “Me dolería mucho que le hicieran algo a un ser querido por algo que cometí. Si se meten conmigo me tiene sin cuidado, pero me da temor que sea con otra persona”.

A la marcha de este miércoles en Venezuela, este joven venezolano no sabe si asistirá porque tiene compromisos con la prensa.