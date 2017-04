Maduro está ciego, sordo y mudo: Florido

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Luis Florido, presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela, celebró la posición del presidente de Colombia Juan Manuel Santos frente a la difícil situación democrática en su país.

“Hay que hablar en este momento con total claridad, no es momento de medias tintas. Y hay que decir las cosas con claridad. No es solo el presidente Juan Manuel Santos (criticó el sistema democrático de Nicolás Maduro), acabamos de ver una declaración mucho más fuerte del presidente Juan Carlos Varela de Panamá”, expresó el venezolano.

“Por la conversación franca que sostuve con Santos, él después de varios intentos que nos relató, se dio cuenta que en Venezuela no hay una disposición de cambio, de avanzar en la exigencia que hace el pueblo. Maduro es sordo, ciego y mudo ante un pueblo que está exigiendo cambio, que está exigiendo que se produzcan las elecciones generales. De eso se ha ido convenciendo los mandatarios en América Latina y por eso tenemos más solidaridad del continente”.

Reiteró que el planteamiento que la oposición ha hecho “es que Venezuela exige elecciones generales sin presos políticos y sin inhabilitados. Se rompió el orden constitucional y la única forma de recomponer es que se imponga una salida en que se pueda recomponer el estado mismo”.

Maduro-según Florido- es un dictador. “El problema del presidente es que no cumple… no cumple ni años, el año pasado en el dialogo que tuvimos él asumió una serie de compromisos que no se han cumplido”.

Florido también recordó en diálogo con Caracol Radio que, pese a que varios países están solidarios con la oposición venezolana, hay países de Suramérica que no “por temas de petróleo y otros por viejas deudas con Hugo Chávez”.