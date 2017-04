“Yo siendo una mujer viuda y sin estudios de bachillerato, pude salir adelante gracias a la Policía pues ellos me dieron la oportunidad de capacitarme y convertirme en miembro de la institución. Aunque no es fácil ser mujer policía, pues los hombres no respetan muchas veces ni siquiera el uniforme, amo ser policía y quiero serlo hasta mi último suspiro”.

Conozca la historia de la Intendente Marta Rodríguez y de cómo a veces resulta difícil ejercer una labor de servicio siendo mujer.