“Me voy del Polo sin resentimientos”: Clara López

La ministra del Trabajo, Clara López, en diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, manifestó que deja el Polo Democrático por el matoneo al que fue sometida permanentemente por su voto al presidente, Juan Manuel Santos.

“Llegó a unos límites el matoneo que rayan con la dignidad de la persona, y por eso decidí partir cobijas pero no me llevo resentimientos y ni me voy a dedicar a cargar una pelea de bobos”, comentó.

Dijo que el matoneo es por parte de unos “santos varones” que se han apoderado del Polo que, en privado y en las redes sociales y de todos los mecanismos partidarios, han adelantado una campaña de discriminación y mal trato.

“Es una decisión que la tomo con responsabilidad, dolor y con agradecimiento muy grande para toda la militancia política del Polo que me ha apoyado en las duras y en las maduras”, subrayó.