El encuentro de Pastrana con Trump fue después de jugar golf: fuentes de EE.UU.

El ex presidente Andrés Pastrana Arango solo tuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de un juego de golf y no se puede interpretar como una reunión formal, según se desprende de cinco frases que logró el periodista Luis Carlos Vélez, de la mesa de 6AM Hoy por Hoy, con fuentes cercanas al Ejecutivo estadounidense.

Pastrana y Trump se saludaron y se dieron la mano tras el juego. No quedó claro si allí estaba el ex presidente y senador Álvaro Uribe, pues las fuentes no lo mencionaros. Las frases las puede escuchar en el archivo de audio anexo.